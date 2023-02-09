《木偶的季節》季節對木偶喊出回憶中的名字！困擾多年的聲音被她一句話驅散無蹤（EP.4）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第4集裡，木偶給季節講了一個老故事，季節因此認為木偶就是命中註定的人！



*以下包含《木偶的季節》第4集關鍵劇情！



黃泉路上的歌聲

木偶是引渡亡者的神，總是以亡者最掛念之人的形象帶領他們走完最後一段路，也因此聽到無數的怨恨咒罵。 唯獨引渡韓季節的媽媽時，媽媽反而唱了一支歌給他安慰，深受感動的木偶答應以後會幫她實現女兒的願望。

季節得知這件事後認為這就是命運的證據，不顧木偶反對，開始和他進入「曖昧關係」。



難得清靜

木偶每晚9點9分都會被要求殺人的聲音折磨，他無法反抗造物主的懲罰，痛苦不已。

韓季節出診時遇到隱匿行蹤的傷者朴忠成，照顧他的人居然是前男友。 前男友拜託她幫忙保密，她只好謊稱木偶才是患者，把木偶帶到醫院。 又到了9點9分，木偶再次被那些聲音折磨，痛苦中居然掐住季節的喉嚨！但季節不僅沒反抗還用雙手捂住木偶的耳朵、告訴他「只聽我說的話」，那些困擾木偶的聲音居然真的消失！木偶從此每晚都要季節講這句話給他聽，第一次感受到在陽間的平靜。



記憶中的名字

角神被季節拉去當護士累到面如死灰，認為既然季節不是雪熙，乾脆製造誤會盡早拆散兩人。 季節約木偶外出野餐，因角神搞鬼只有她一人來到約會地點。

院長得知朴忠成把醫療事故名單爆料給記者後頓生殺心，在朴忠成藏匿地點發現季節的名片後又派人季節殺滅口。 獨自來到海邊的季節被推入水中，心中大喊木偶的名字，木偶感應到並趕來救援。 季節在木偶懷裡睜開眼，叫了「吳炫」的名字還給他一吻！木偶驚覺：原來韓季節真的是雪熙！



下集預告裡，木偶真的對季節心動、展開積極追求，然而季節似乎對前男友舊情復燃！季節再次遭遇院長的打手、大為驚恐，木偶目露兇光：「竟敢動神的女人，我可不能把他交到凡人手中。」 《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



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