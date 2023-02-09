你有看過金鍾國「嗲聲」對媽媽撒嬌嗎～結果對媽媽一樣嚴格控管衛生紙用量XD

《我家的熊孩子》最新兩集EP.328、EP.329播出了金鍾國孝順為媽媽準備料理的內容，為了哄媽媽開心，這「金肌肉」金鍾國還難得撒嬌給大家看呢！

在金鍾國忙料理時，希澈、DinDin與鍾國媽聊天，媽媽直接出賣兒子說金鍾國會撒嬌，還要他馬上做給大家看。弟弟們在旁起鬨，金鍾國看似很無奈的笑了笑，但還是大方走向媽媽，聲音直接高八度重現私下迎接媽媽的模樣，又是捏臉、捏肚子又是抱抱，大家看了都很幸福啊！



金鍾國還說：「我是女兒，臭小子！」後製便幫她綁上兩個可愛小啾啾。不過，金鍾國可能沒想到，希澈和DinDin這兩個搗蛋鬼竟然拿此開玩笑（藉機復仇？），狂玩他的肚子和臉！讓他又露出無奈笑容（在媽媽面前忍得好啊XD）。



有趣的是，金鍾國不愧是「小氣國」，原來連媽媽的衛生紙用量也要控管。希澈替鍾國媽捲了一條衛生紙擦嘴，金鍾國很快沒收那張衛生紙攤開：「擦嘴用那麼多衛生紙沒問題嗎？這是應援的橫幅啊！」結果又被媽媽訓話：「你這樣娶不到老婆的！」



▼節目片段（中文翻譯版香港可往‎黃Viu‎收看）





這兩集《我家的熊孩子》是鍾國媽媽自EP.287之後，睽違10個月再露臉，由於身體不佳暫時退出，觀眾都很關心鍾國媽的狀況，這段時間主持人申東燁偶爾會轉述其狀況好轉，金鍾國也會分享私下和媽媽的照片向外界展現媽媽安好。



最後便祝福鍾國媽健康快樂！也希望金鍾國快點娶個老婆完成父母心願吧！（一直喊說「要結」、「會結」，到底結去哪了XDD ）

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