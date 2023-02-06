被問到身上刺青，BTS柾國不避諱直言：刺青是重要的東西！手刺上「ARMY」：還想再刺一個

柾國在直播向粉絲告白！

日前BTS防彈少年團成員柾國給大家一個驚喜，在凌晨時無預警開直播，曝光在家中放鬆的時刻，大半夜竟然吸引了數千萬次瀏覽數，影響力與人氣非同小可！



柾國開直播時，表示自己太想粉絲ARMY了，決定臨時開播和大家見面，粉絲紛紛趁這個機會向柾國告白，而柾國也把粉絲們撩的不要不要的，讓ARMY們直呼「這個男人太致命！」除了和粉絲聊天，也表達自己對ARMY的真心，展示自己的「ARMY刺青」，還說自己還想再刺一個。



jungkook really did a tattoo tour omg pic.twitter.com/Ryx8iccCSh — jk vids (slow) (@jjklve_) February 1, 2023

過去因為身上大片的刺青而引起爭議，在這次直播中，有粉絲問到「有沒有考慮過去除刺青？」柾國表示「手術太痛了也很花時間，這些刺青代表我生命中的一部分，對我來說是重要的東西」，還說「覺得清除刺青就像是在否定我自己」，罕見曝光心聲。



this might just be my favourite jungkook live ever oh i love him so much i can’t believe in the span of one live we’ve gotten a cuddly bam update, drinking with jk, karaoke session, and now a tattoo tour .. he makes me so so happy pic.twitter.com/PxxjyHGEzL — ley is growing old with bts (@kkyulkive) February 1, 2023

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