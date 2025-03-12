「超越INFINITE的INFINITE」！INFINITE出道15年初動首破10萬！還在上漲中！

INFINITE今年逢出道15週年，本月6日發行了迷你專輯《LIKE INFINITE》，主打歌〈Dangerous〉迅速破千萬觀看，除此之外專輯首週銷量（韓稱「初期銷量」，日韓都簡稱「初動」）也破10萬，打破INFINITE出道以來紀錄！

據唱片統計網站Hanteo Chart，INFINITE第八張迷你專輯《LIKE INFINITE》發行第四天就突破10萬張記錄，也刷新INFINITE出道15年以來紀錄。今日是《LIKE INFINITE》發行第六天，銷售量還在上漲中，也就是說成績還在突破！



在此前，INFINITE最好成績是上次回歸，2013年INFINITE獨立出來成立公司INFINITE Company後睽違5年回歸發行《13egin》（主打歌〈New Emotions〉），初動8萬張也是當時最高紀錄！（按：包括2013年的《NEW CHALLENGE》（主打歌〈Man In Love〉），早期專輯銷量統計恐有缺失）



INFINITE又一次刷新紀錄，有媒體下標‎「超越INFINITE的INFINITE」‎，此消息也讓外界看見INFINITE依舊活躍。除了持續的專輯宣傳活動，INFINITE接下來活動還有4月12日、13日15週年紀念演唱會「LIMITED EDITION」首爾安可場。

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