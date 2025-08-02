女神韓韶禧現場重現「最美小三」眼神 自曝沒工作時愛賴床、上飛機先吃泡麵後馬上睡覺〜許願下個月就來台旅遊

曾演出過《夫妻的世界》《以吾之名》《無法抗拒的他》等人氣韓劇而廣受觀眾們喜愛的演員韓韶禧，於8月2日晚間在台北與粉絲們見面。除了與大家聊聊以往的作品之外，更與粉絲們大玩遊戲，自曝許多大家不知道的TMI，對於被淘汰的粉絲露出不捨神情。也特別錄製了一段高品質影片贈送給台灣粉絲。

韓韶熙一登場就引發全場尖叫，並且馬上與大家問候，並猜測大家票選出哪三部她的作品，她預測的是《無法抗拒的他》中的娜比還有《以吾之名》最讓大家印象深刻，螢幕後出現的則是《京城怪物》中她失去父母時撕心裂肺的哭戲，以及《無法抗拒的他》雨中的娜比忍痛說出與男友分手的場面，最後則是《夫妻的世界》當中初次與金喜愛見面的呂多景，主持人更要求她重現小三眼神，韓韶禧教大家眼神要先上下打量之後，再露出不屑冷笑，令人立刻又想起這個角色。



接下來韓韶禧更為大家送上一份大禮物，是為台灣粉絲們特別拍攝的影片，這是電影等級的大片，內容沒有台詞而是由韓韶禧以她最擅長的演技來呈現對台灣粉絲們的感謝，片中也特別以紫色的花朵來代表台灣的粉絲，韓韶禧也在片中表達她有多感謝粉絲們的存在，也令全場相當感動。



韓韶禧接下來與全場粉絲們大玩二選一遊戲，也透露許多自己生活中的TMI，譬如她平時穿鞋子是先穿右腳，住飯店時不愛城市景觀偏愛自然景觀，搭飛機的時候不看電影，而是會吃泡麵之後就睡覺。平時沒有工作的時候她會賴床，雖然起來了又躺回去，一般都會睡到下午三四點！平時吃炸雞的時候也偏愛吃雞腿，她說吃炸雞就不用考量熱量了，所以她不選擇雞胸肉。最後剩下兩位粉絲必須淘汰一位，也讓她非常不捨，在台上糾結了許久，相當寵粉。



韓韶禧也與粉絲們共同玩起闖關遊戲，不管雙人跳繩、立水瓶以及投壺都難不倒她，更與粉絲們近距離互動。她也一一回答了粉絲們在便利貼上寫的問題，以及心願，也大方透露她的新作品《Project Y》還有《實習記者》都正在準備拍攝中。她相當喜愛台灣，更許願下次要來台灣旅遊，主持人希望她許願下個月就實現，韓韶禧也一口答應，希望下個月能再來台灣遊玩〜



最後看到粉絲們為她準備的應援影片，也成功惹哭了韓韶禧，她含淚表示非常感謝大家這麼用心準備了這段影片，看著影片中的自己她也不禁感嘆原來已經出道了8年之久，她也希望自己接下來第9年第10年，能夠以更好的作品回報所有粉絲們。



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