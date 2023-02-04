《黑暗榮耀》捲髮棒到底有多燙？《SNL Korea》模仿翻拍上熱搜！

看到冒煙的那一幕，應該沒有人不覺得毛骨悚然吧？ ！

《SNL KOREA》一向以黑色幽默和諷刺時政之類的題材衝擊收視率，擁有廣泛的的收視群，前不久因為模仿了《換乘戀愛2》中的人氣男女CP而在韓網又火了一把。 最近節目組把視線聚焦在了《黑暗榮耀》上，畢竟該劇可是當下討論度、收視率最高的作品了。

《黑暗榮耀》裡哪個鏡頭讓你印象深刻，或是讓你無法再看第二遍呢？ 一定是少年同珢（鄭知蘇 飾）被同學涏鎮（辛叡恩 飾）用捲髮棒燙身體的鏡頭吧。 霸凌小團體為了測試捲髮棒的溫度，直接把同珢當成了人肉溫度計。 這段慘痛的經歷另同珢久久無法忘懷，長大之後只要聽到烤肉「滋滋」的聲音都會很痛苦。 觀眾們被這一幕震驚到的同時，也在痛罵霸凌團體是一群人渣，明明知道電視劇是假的，卻也對同珢的處境感同身受。



捲髮棒的溫度到底有多高？ 《SNL KOREA》就給出了直觀的視覺效果，上演了《The Calorie》（《黑暗榮耀》的英文劇名為《The Glory》）。 朱玄英把魚脯放在捲髮棒中間，很快魚脯就被燙得直冒煙，另一位女演員李秀芝看到這一幕露出痛苦的表情，並表示：「要快點吃才行」。





不過《SNL KOREA》這一做法引來不少觀眾的不滿、擔心，將惡劣的校園暴力行為喜劇化，很可能引發觀眾「無所謂」的態度，因此大家留言指責節目組「過分了」、「越界了」、「一點都不好笑」等。

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