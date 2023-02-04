SUGA啊～你還記得10年前的承諾嗎？都怪愛豆歌手做得太出色XD

還有人記得BTS防彈少年團成員SUGA 10年前做出的承諾嗎？

2013年1月27日，SUGA曾在官方SNS上表達了想要參加經紀公司BIGHIT料理大賽的意願，當時SUGA稱：「誰能借我《中華一番！》的永靈刀和玉龍鍋，從今天起我要在所有衣服的右臂上方佩戴特級廚師的標誌，閃閃發光有LED燈的那種。 麻煩大家幫我加上《中華一番！》的BGM，等我開始做菜，飛速切碎食材，大家品嘗到我的料理之後，就會像中華一番就站在你的面前，就在這個大邱的夏天。 10年之後，我還要開一家'大邱烤肥腸'店，所有員工都是慶尚道人，說著地道的方言，店裡所有的音樂都是強勁的HIPHOP。 店裡的釀酒師會隨著4/4拍的HIPHOP節奏為大家翻烤大腸。 不對，那是釀酒師，烤肉的人應該叫烤肉師。 那時候我在首爾會被大家稱為'烤腸大王SUGA'，10年之後請大家截圖這條推文，因為我說的都是真心話。」



야 막창왕슈가

막창 먹고 싶은데 네가 막창집 안 열어줘서 동네 막창집에서 먹었잔어,,, 책임져 pic.twitter.com/FZCFChzC8m — (@JiminJiming) January 27, 2023

就這樣一眨眼10年過去了，2013年的SUGA可能也沒料想到自己能夠作為防彈少年團的一員火遍全球，成為K-POP界的巔峰代表人物，忙到根本沒時間開展副業。ARMY們真的記性太好，依然記得他10年前的豪言，於是最近SUGA再次正面回應，表示：「完全想不到這10年裡我把本職工作做得那麼出色，因為烤腸大王SUGA的本職工作做得太好，近期無法創業了，謝謝大家。 」沒過多久，SUGA又補發了一句話，稱：「不要過分相信無法預知的未來」。



SUGA的推文再次引來了粉絲們的圍觀和留言，大家紛紛表示：「20年之後可能也無法創業」、「什麼時候能吃到烤腸大王SUGA家的菜」、「開店的話你會親自烤嗎」等。

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