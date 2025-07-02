朴寶英正式拒絕申東燁邀請她出演《SNL Korea》的提議！坦言：「還沒做好準備，沒有勇氣全部放下」

之前申東燁邀請朴寶英出演《SNL Korea》，不少網友要她別出演，近日採訪她也談到這件事。

朴寶英日前出席《第4屆青龍系列大獎》手印活動，申東燁在當天不斷向朴寶英提議一定要出演《SNL KOREA》，朴寶英表示：「會認真考慮的。」而申東燁則開玩笑說：「請寫成新聞標題：朴寶英將出演《SNL Korea》，時間未定！」立刻引發熱烈討論。

（＊相關報導：【韓網熱門】申東燁邀請朴寶英出演《SNL Korea》，全網阻攔：不要啊）

最近進行的《未知的首爾》劇終採訪中，朴寶英對於出演《SNL Korea》表示：「我目前還沒有勇氣，我認為那個節目需要具備足夠勇氣，符合那個節目宗旨的人才能出演。如果不能好好表現的話就不該勉強，需要做好放開的準備，但我沒有那種程度的自信。」



而朴寶英被認爲是棒球的「真粉絲」，但卻沒有擔任過開球嘉賓，引發人們的好奇心。朴寶英也表示因為不想敷衍了事開球，對於近期韓華鷹隊排名靠前，她坦言：「其實我已經有一段時間沒有關注棒球了，因爲心裡很累，所以保持距離，但我覺得反而覺得是不是因為保持距離，所以變更好了。即使不是開球儀式，我也會通過其他方式應援。」



另外，朴寶英在《未知的首爾》飾演除了臉以外一切都不同的雙胞胎姐妹柳未知、柳未來，出道以來首次挑戰1人2角，她精湛的演技再加上寫實的劇情，也讓許多觀眾產生共鳴。



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