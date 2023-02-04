《黑暗荣耀》卷发棒到底有多烫？《SNL Korea》模仿翻拍上热搜！

看到冒烟的那一幕，应该没有人不觉得毛骨悚然吧？ ！

《SNL KOREA》一向以黑色幽默和讽刺时政之类的题材冲击收视率，拥有广泛的的收视群，前不久因为模仿了《换乘恋爱2》中的人气男女CP而在韩网又火了一把。 最近节目组把视线聚焦在了《黑暗荣耀》上，毕竟该剧可是当下讨论度、收视率最高的作品了。

《黑暗荣耀》里哪个镜头让你印象深刻，或是让你无法再看第二遍呢？ 一定是少年同珢（郑知苏 饰）被同学涏镇（辛睿恩 饰）用卷发棒烫身体的镜头吧。 霸凌小团体为了测试卷发棒的温度，直接把同珢当成了人肉温度计。 这段惨痛的经历另同珢久久无法忘怀，长大之后只要听到烤肉「滋滋」的声音都会很痛苦。 观众们被这一幕震惊到的同时，也在痛骂霸凌团体是一群人渣，明明知道电视剧是假的，却也对同珢的处境感同身受。



卷发棒的温度到底有多高？ 《SNL KOREA》就给出了直观的视觉效果，上演了《The Calorie》（《黑暗荣耀》的英文剧名为《The Glory》）。 朱玄英把鱼脯放在卷发棒中间，很快鱼脯就被烫得直冒烟，另一位女演员李秀芝看到这一幕露出痛苦的表情，并表示：「要快点吃才行」。





不过《SNL KOREA》这一做法引来不少观众的不满、担心，将恶劣的校园暴力行为喜剧化，很可能引发观众「无所谓」的态度，因此大家留言指责节目组「过分了」、「越界了」、「一点都不好笑」等。

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