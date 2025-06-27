《黑暗榮耀》金赫拉沉寂兩年通過音樂劇《芙烈達》復出，「校暴爭議」已與當事人和解

金赫拉因Netflix熱門劇集《黑暗榮耀》爆紅後被爆出校園暴力爭議，度過2年反省期後，最近通過主演音樂劇《芙烈達》重新回歸演藝圈。

金赫拉26日下午出席音樂劇《芙烈達》記者會，表示製作團隊、演員們、以及這部作品本身給了她信任與勇氣，她正在盡全力通過演技回報觀眾。



談到歷經校園霸凌爭議兩年後的轉變，金赫拉坦言現在站上舞台時變得更真摯、更心懷感激，希望把自己曾收到的慰藉與勇氣回給大家饋：「導演說我變得更深刻了，我自己也朝這個方向努力著。」

金赫拉稱音樂劇《芙烈達》對她有十分獨特的意義，引用劇中台詞道：「繪畫是讓芙烈達重新站起來的方式，是她的鏡子、人生中唯一的機會。 兩年前，《芙烈達》對我而言正是如此。 這部作品給了我信任與勇氣。 現在我正盡全力，把一切奉獻給相信我、來看我表演的觀眾們。」



金赫拉在2023年初完結的Netflix劇集《黑暗榮耀》中飾演校園霸凌加害者團夥之一「李蓑羅」，隨著劇集掀起巨大話題熱度，金赫拉本人也憑藉獨特氣質與活潑熱情的個性獲得好感，還在另一部熱門劇集《驅魔麵館2：全面回擊》中擔任重要角色。

然而，正在金赫拉準備出演音樂劇《芙烈達》時，突然捲入「校園暴力爭議」。 據D社報導，金赫拉曾是惡名昭彰的問題學生團體成員，在國中時期霸凌學弟妹並搶奪金錢。 不過金赫拉強烈否認，表示自己只是加入該團體而已，從未親自參與過校園暴力或幫派行為。



儘管爭議不斷，金赫拉仍堅持完成了當時的公演，並在去年4月與爆料者會面並和解。 所屬經紀公司表示該爭議已經畫下句點：「金赫拉與相關人士進行了對話，釐清久遠的記憶並相互理解，最後雙方決定為彼此的人生應援。」

此外，金赫拉於2009年以音樂劇出道，之後同時活躍於音樂劇與電視劇領域，逐漸打開知名度。





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