《金師傅3》將於4月首播！「反派專業戶」李璟榮給劇組送咖啡車，橫幅劇透自己的角色＆安孝燮、李聖經關係變化

當時網友們就推測李璟榮應該是飾演「這個角色」，現在基本上是確定啦！

引發海內、外劇迷高度關注的SBS《浪漫醫生金師傅3》，由第2季原班人馬攜手打造，電視劇將於4月播出。

上月初（1月），‎官方證實李璟榮也將出演《金師傅3》‎，與「金師傅」韓石圭為對立角色。被稱為「反派專業戶」的他，最近往片場送咖啡車應援劇組工作人員們，橫幅也劇透了他所飾演的角色，以及安孝燮與李聖經在劇中的關係變化。

또경영이 김사부한테 커피차 보내는데 멘트..

왜 은재가 당신 딸이고 서우진이 당신 사위냐고

나는인정할수가없다시발ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/8VbM3ZWAbw — 팡 (@ourxoves) February 1, 2023

橫幅上面寫著「金師傅～我的女兒和女婿…就拜託你了^^」的文字，來對照一下第3季的人物關係圖…

대립 ...? 오히려 조와 굴러라 pic.twitter.com/Lki9Y1t0Rd — 매니 (@romannny_0506) November 12, 2022

與金師傅為「對立關係」的角色，是車恩彩（李聖經 飾）的爸爸。而李璟榮稱「女兒與女婿」，這位女婿應該就是指安孝燮飾演的「徐宇鎮」？恩彩和宇鎮會結婚吧！

▲不曉得會不會在《金師傅3》看到恩彩和宇鎮的婚禮呢～（期待中）

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