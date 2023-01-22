《黑暗榮耀》朴成勳「惡角」經典作回顧《精神病患者日記》與尹施允共組調教系CP！殺人魔理事超帶感 去年才演《讀取惡心的人們》《小女子》《弱美男英雄》，稱職綠葉羅哲除夕病逝，金高銀不捨悼念 姜棟元&朴正民有望合作Netflix古裝武俠片《戰，亂》，《分手的決心》朴贊郁擔任監製 《黑暗榮耀》「少年同珢」太慘了！氣到觀眾「串戲」：你可是天使、是神啊

【影片】在《黑暗榮耀》展現壞男人演技、讓觀眾留下深刻印象的朴成勳（飾演 全宰寯），對於扮演「惡人」這個領域上，真的特別有天賦。

2019年時，他曾與尹施允一同主演 tvN《精神病患者日記》，這部劇是講述一位職場上善良又柔弱的男主陸東植 （尹施允 飾），因意外失去記憶後，拿到了殺人魔徐仁宇理事（朴成勳 飾）的紅色日記本，誤以為自己就是連續殺人魔的驚悚搞笑劇。



劇中開頭有趣的地方，就是誤以為自己是殺人魔的陸東植，尹施允演技本來就很好，這次在善良與邪惡的切換上，也讓觀眾忍不住跟著他一起精神分裂，表面上是個經常被欺負的弱男子，善良過了頭，實際上在紅色日記本的幫助(!?)下，激發出無限可能的狠勁和勇氣，而每一次「使壞」的挑戰下，還會得到意想不到的結果，讓人很想一直看下去。



除此之外，紅色日記本真正的主人～連續殺人魔其實是公司的理事，朴成勳飾演的徐仁宇，他擁有反社會人格、為了滿足捕食者的渴望而殺人的精神病患者。



這個殺人魔的角色，反而讓人覺得他特別帥，還有種不同凡響的氣質&魅力，劇中他無意間發現了陸東植似乎和他是同路人，想特別「關照」他一下。



▼畫風一轉，官方將兩人的互動剪輯在一起後，變成了上司積極追求小職員的愛情故事，這一對 CP 真的很可以啊～！！！XD



▼初次見面徐理事想要提供給東植最新的證券資訊，但東植客氣地拒絕了。



▼徐理事二度誘惑東植，邀約他一邊喝酒一邊聊聊，東植卻又拒絕說自己有其他計劃了，讓徐理事相當傻眼…。



▼單獨搭乘電梯時，徐理事三度對東植邀約：「這不是提案是警告，再拒絕我的話…就不饒過你。」東植一改善良模樣，緊抓住理事的手…霸氣拒絕，理事反而慌張了，第一次遇到敢這樣對我的人，挑起了他的征服慾。



▼徐理事認為東植是同路人，想把他放在身邊「好好關照」，於是設法一起工作，還在眾職員面前特別點名東植，慰問他身體狀況有沒有比較好。（跟大家宣示東植是我的人，誰都別想動他啊…XD）



▼聚餐時，徐理事眼裡也都只有東植一人～！東植也能感受到徐理事炙熱的眼神～。



▼東植出來透透氣時，徐理事也隨後跟上：「我們是同類型的人，這樣的聚會一定很無聊吧，我們有很多共通點…。」接著四度邀約：「這次再拒絕我的話，就殺了你～。」



▼徐理事終於成功邀到東植，把他帶去高級的聚會場所，徐理事說：「很快就會習慣這樣的場合了，以後會常帶你來的。」



▼理事友人調侃說他從不帶公司職員來這裡聚會，徐理事冷靜回應：「反正是我的職員不是你的，注意一下禮貌，對我來說是很重要的人。」徹底宣示主權真的超帥氣的啊～！！！



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