《黑暗榮耀》「少年同珢」太慘了！氣到觀眾「串戲」：你可是天使、是神啊

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《黑暗榮耀》，一部繼《魷魚遊戲》之後風靡全球的韓劇。

《黑暗榮耀》第一部已經落幕多時，但熱度依舊不減，目前已經敲定3月10日上線第二部。 宋慧喬獨挑大樑，全新演繹暗黑復仇女，籌備十多年之後復仇之刃揮向了加害者們。 故事從主角們的高中生時期開始說起，扮演宋慧喬少女時代的就是年輕女演員鄭知蘇，1999年出生的她雖然年紀不大卻已經演出過多部影視劇了，在《黑暗榮耀》中詮釋被霸凌場景時那種無助又憤怒的模樣看得觀眾們傷心不已，絕望的眼神直接讓人心碎。



應該有很多觀眾在看劇時希望少女同珢能夠奮起反殺，不要再柔弱下去，只可惜少女時期的她真的很無力，既得不到老師的幫助，也缺少家人的關心，孤身一人承受了所有的傷痛，憋屈的模樣有時候讓觀眾看得氣到「串戲」，你可是天使啊，你還是少女神啊！（笑）怎麼能如此不堪一擊？？



2021年Netflix熱播韓劇《地獄公使》中，鄭知蘇也有份出演，扮演了「天使」，瞪著一雙血紅的眼睛宣佈他人的死期。 一開始不少觀眾以為這純粹就是動畫特效，加上還是男生的聲音，但萬萬沒想到這個角色是鄭知蘇扮演的，表情和聲音全都來自她，最後通過CG來完成「天使」角色，得知真相的觀眾直接驚呆。



넷플릭스 지옥의 천사의 CG 얼굴 캡쳐를 기생충의 바로 그 정지소 배우분이 하셨다고 하는데, 막상 영상으로 보니까 더 적응이 안되네요. pic.twitter.com/sgFv9yUhoP — @HANBINIZM (@HANBINIZM) December 2, 2021

不僅如此鄭知蘇還「法力無邊」，在《某天滅亡來到我家門前》 中鄭知蘇飾演「天神」，雖然是孱弱的少女之身，卻擁掌管著全世界，還是創造了「滅亡」的存在（被觀眾們稱為是滅亡的媽媽），永遠用溫柔的眼神看待著這個世界，認為自己體弱多病是在替人類背負罪孽，面對「逆子」滅亡的冷漠與無情，可以毫不猶豫地進行「重啟」，瞬間就讓滅亡消失 。



三個完全不同的形象皆由鄭知蘇刻畫，也難怪看到《黑暗榮耀》里被欺負慘的同珢，觀眾們讓忍不住想串戲，但凡有天使和少女神的氣場，霸凌團體也不敢動她。

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