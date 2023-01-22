超可愛又爆笑！《王后傘下》「元孫」徐宇真玩「寂靜中的吶喊」，喊到聲音都沙啞＆急到狂跺腳！
綜藝 2023年1月22日 星期日10:00 Yuan
（封面圖源：YouTube@개나리학당截圖、IG@_angel_elijah_）
「小童星」徐宇真去年出演綜藝《Bbong仙花學堂》，節目片段近日又在推特流傳。
節目中，他和鄭東元一起挑戰《新西遊記》中的經典遊戲「寂靜中的吶喊」，徐宇真負責說題目，鄭東元則負責猜題。看到題目左撇子（왼손잡이）後，徐宇真舉著右手激動大喊，之後又換成了左手，鄭東元則猜了一個「五」，徐宇真：「왼～손～잡～이～」
（圖源：YouTube@개나리학당截圖）
鄭東元又答了「右手」、「右腳」，徐宇真已經喊到要破音，還氣到握拳跺腳，讓主持人Boom都笑倒在地，鄭東元最後沒答對，徐宇真拆下耳機後：「哎呀！是左撇子啊！」題目換成「알레르기」，徐宇真又講又演，結果最後決定Pass，他還扶了一下額頭，整段真的超級爆笑 XD
（圖源：YouTube@개나리학당截圖）
而徐宇真雖然今年才8歲，但已經拍過不少廣告和出演過許多戲劇，像是《耀眼》、《Hi Bye, Mama!》、《Mouse》、《遠看是蔚藍的春天》和《王后傘下》等，曾在中扮演《Hi Bye, Mama!》飾演「金泰希女兒」曹棲旴，因為秀氣又漂亮讓不少人誤以為是小女孩，期待他下部作品啦！（徐宇真沒有演《黑暗榮耀》噢～《黑暗榮耀》河睿帥是吳智律演的。）
（圖源：tvN《Hi Bye, Mama!》劇照）（圖源：IG@hs_kim_95）
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