[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》金旻載醫術竟受質疑！協助被霸凌者復仇並解開心魔（EP.3 - 4） 超可愛又爆笑！《王后傘下》「元孫」徐宇真玩「寂靜中的吶喊」，喊到聲音都沙啞＆急到狂跺腳！ 三部月火劇收視咬超緊！《Missing：他們存在過2》《Trolley：命運交叉點》《頭腦共助》你追哪一部 《黑暗榮耀》朴成勳「惡角」經典作回顧《精神病患者日記》與尹施允共組調教系CP！殺人魔理事超帶感 去年才演《讀取惡心的人們》《小女子》《弱美男英雄》，稱職綠葉羅哲除夕病逝，金高銀不捨悼念 姜棟元&朴正民有望合作Netflix古裝武俠片《戰，亂》，《分手的決心》朴贊郁擔任監製 《黑暗榮耀》「少年同珢」太慘了！氣到觀眾「串戲」：你可是天使、是神啊

「小童星」徐宇真去年出演綜藝《Bbong仙花學堂》，節目片段近日又在推特流傳。

節目中，他和鄭東元一起挑戰《新西遊記》中的經典遊戲「寂靜中的吶喊」，徐宇真負責說題目，鄭東元則負責猜題。看到題目左撇子（왼손잡이）後，徐宇真舉著右手激動大喊，之後又換成了左手，鄭東元則猜了一個「五」，徐宇真：「왼～손～잡～이～」



鄭東元又答了「右手」、「右腳」，徐宇真已經喊到要破音，還氣到握拳跺腳，讓主持人Boom都笑倒在地，鄭東元最後沒答對，徐宇真拆下耳機後：「哎呀！是左撇子啊！」題目換成「알레르기」，徐宇真又講又演，結果最後決定Pass，他還扶了一下額頭，整段真的超級爆笑 XD



而徐宇真雖然今年才8歲，但已經拍過不少廣告和出演過許多戲劇，像是《耀眼》、《Hi Bye, Mama!》、《Mouse》、《遠看是蔚藍的春天》和《王后傘下》等，曾在中扮演《Hi Bye, Mama!》飾演「金泰希女兒」曹棲旴，因為秀氣又漂亮讓不少人誤以為是小女孩，期待他下部作品啦！（徐宇真沒有演《黑暗榮耀》噢～《黑暗榮耀》河睿帥是吳智律演的。）



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