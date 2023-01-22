《黑暗荣耀》朴成勋「恶角」经典作回顾《精神病患者日记》与尹施允共组调教系CP！杀人魔理事超带感 去年才演《读取恶心的人们》《小女子》《弱美男英雄》，称职绿叶罗哲除夕病逝，金高银不舍悼念 姜栋元&朴正民有望合作Netflix古装武侠片《战，乱》，《分手的决心》朴赞郁担任监制 《黑暗荣耀》「少年同珢」太惨了！气到观众「串戏」：你可是天使、是神啊

【影片】在《黑暗荣耀》展现坏男人演技、让观众留下深刻印象的朴成勋（饰演 全宰寯），对於扮演「恶人」这个领域上，真的特别有天赋。

2019年时，他曾与尹施允一同主演 tvN《精神病患者日记》，这部剧是讲述一位职场上善良又柔弱的男主陆东植 （尹施允 饰），因意外失去记忆后，拿到了杀人魔徐仁宇理事（朴成勋 饰）的红色日记本，误以为自己就是连续杀人魔的惊悚搞笑剧。



剧中开头有趣的地方，就是误以为自己是杀人魔的陆东植，尹施允演技本来就很好，这次在善良与邪恶的切换上，也让观众忍不住跟著他一起精神分裂，表面上是个经常被欺负的弱男子，善良过了头，实际上在红色日记本的帮助(!?)下，激发出无限可能的狠劲和勇气，而每一次「使坏」的挑战下，还会得到意想不到的结果，让人很想一直看下去。



除此之外，红色日记本真正的主人～连续杀人魔其实是公司的理事，朴成勋饰演的徐仁宇，他拥有反社会人格、为了满足捕食者的渴望而杀人的精神病患者。



这个杀人魔的角色，反而让人觉得他特别帅，还有种不同凡响的气质&魅力，剧中他无意间发现了陆东植似乎和他是同路人，想特别「关照」他一下。



▼画风一转，官方将两人的互动剪辑在一起后，变成了上司积极追求小职员的爱情故事，这一对 CP 真的很可以啊～！！！XD



▼初次见面徐理事想要提供给东植最新的证券资讯，但东植客气地拒绝了。



▼徐理事二度诱惑东植，邀约他一边喝酒一边聊聊，东植却又拒绝说自己有其他计划了，让徐理事相当傻眼…。



▼单独搭乘电梯时，徐理事三度对东植邀约：「这不是提案是警告，再拒绝我的话…就不饶过你。」东植一改善良模样，紧抓住理事的手…霸气拒绝，理事反而慌张了，第一次遇到敢这样对我的人，挑起了他的征服欲。



▼徐理事认为东植是同路人，想把他放在身边「好好关照」，於是设法一起工作，还在众职员面前特别点名东植，慰问他身体状况有没有比较好。（跟大家宣示东植是我的人，谁都别想动他啊…XD）



▼聚餐时，徐理事眼里也都只有东植一人～！东植也能感受到徐理事炙热的眼神～。



▼东植出来透透气时，徐理事也随后跟上：「我们是同类型的人，这样的聚会一定很无聊吧，我们有很多共通点…。」接著四度邀约：「这次再拒绝我的话，就杀了你～。」



▼徐理事终於成功邀到东植，把他带去高级的聚会场所，徐理事说：「很快就会习惯这样的场合了，以后会常带你来的。」



▼理事友人调侃说他从不带公司职员来这里聚会，徐理事冷静回应：「反正是我的职员不是你的，注意一下礼貌，对我来说是很重要的人。」彻底宣示主权真的超帅气的啊～！！！



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