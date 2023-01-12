tvN《浪漫速成班》1月14日開播〜鄭敬淏變身全能王牌數學講師！什麼都會但是這方面有障礙

tvN新土日電視劇《浪漫速成班》描述在補教界戰場所展開的國家代表小菜店熱血女社長與韓國知名數學天王講師甜蜜又苦澀的戀情。1月14日即將首播，稍早公開了男主角鄭敬淏在劇中一整天忙碌行程不停歇的劇照。

鄭敬淏在劇中飾演一位人如其名，熱情又努力而坐擁最高年薪，並且擁有Idol等級人氣的韓國頭號明星講師崔致烈。在韓國補教界中，崔致烈的一舉一動總是受到矚目，而每年因為他的人氣所產生的附加價值經濟效益可高達一兆韓元，因此崔致烈也有著「一兆韓元的男人」這樣的外號。看似擁有驚人財力又聰明帥氣的他，事實上則患有攝食障礙，也就是無法像一般人一樣享受飽食一頓的幸福感，遇上了國家代表小菜店的老闆，會有什麼樣的交集呢？



公開的劇照中讓大家了解到崔致烈的24小時根本都不夠，排了滿滿的行程，首先在「崔致烈研究所」中他的視線集中盯著螢幕看，即使自己一人在辦公室也不會虛度時間，而打開崔致烈的行程表更是多采多姿，他站在黑板前寫得滿滿的公式，看起來錄製線上課程影片剛剛圓滿結束，也不忘照顧

「崔致烈研究所」的同事們，向助教們分享自己的獨家秘訣，散發藏不住的領袖風範。



為了拍攝宣傳影片，崔致烈還變身「金牌特務」Kingsman風格套出爵士舞步，成為王牌講師不是浪得虛名，還能夠帶來精彩舞蹈表演，在完全結束行程後，回到了研究所的他，更透過電腦一一回覆學生們的問題，讓大家完全感受到他對於教學的熱愛與責任感。



崔致烈的一天塞滿了工作與教學，要維持在不敗的頭號講師實在不容易，每天生活如此激烈認真的崔致烈，與國家代表小菜店的社長南行善相遇之後，忙碌的日常生活中又將有什麼樣的改變呢？敬請期待1月14日的首播。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞