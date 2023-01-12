現在的孩子不知道太陽是主舞，竟問「他能跳舞嗎？」韓網友：覺得委屈的話這次跳個舞吧XD

BIGBANG成員太陽在去年末宣布離開YG娛樂，簽入旗下廠牌THE BLACK LABEL，並宣布將在13日發行新曲《VIBE》。
而太陽一張SOLO專輯是2017年8月發行的正規三輯《White Night》，已經是時隔5年之久。消息一公開，讓許多粉絲們都相當期待。
不過...近日，就有網友問到「但是太陽能跳舞嗎？太陽不是主唱嗎？怎麼想像不到他會跳舞呢？」問題一公開，也馬上在韓網引發熱烈討論，網友：「今年最神奇的問題一位，詠培啊...這回一定要有舞曲」、「天啊 看來真的休息了很久啊」、「太陽覺得委屈的話就帶著舞曲回歸吧」、「哇...看來你很小啊」、「我的標準是K-POP傳奇舞蹈成員」、「小時候看到〈RINGA LINGA〉後受到了衝擊，歲月啊」、「以前出演《認識的哥哥》，覺得跳舞跳得也很好...那個也很久」、「太陽做錯了，以後每年都要回歸」、「不是BIGBANG的領舞嗎」、「所以這次用舞蹈來報答吧」等等。
新曲《VIBE》將與BTS防彈少年團Jimin參與Feat.，公開的MV預告中，兩人身穿乾淨利落的黑色西裝，散發出性感的魅力。隨著逐漸高漲的節奏，攝影機靠近太陽和Jimin，他們展現了有節奏的表演和動作。雖然只有短短幾秒，但充滿中毒性的旋律加上太陽和Jimin高品質嗓音，也讓人更加期待兩人的合作。
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