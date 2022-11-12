OMEGA X「暴行代表」工作竟是為滿足骯髒私慾！過往追星發言&騷擾舉動被曝光，成員：「私人時間也被叫去陪酒」

這個代表似乎把成員們視為自己專屬的陪酒男、假想戀愛對象，不聽話就以自殺威脅，孩子們為了夢想真的忍耐了太多T^T

韓國SBS新聞昨日公開了男團OMEGA X所屬社前代表姜某的錄音和聊天記錄。 上月底有粉絲拍到姜某在街頭和酒店大堂公開訓斥推搡成員，SBS表示這並非姜某第一次辱罵成員，之前的錄音中可聽到姜某叫囂：「你覺得我很好惹嗎？ 我就算下地獄也會帶著你們的父母一起去！」姜某還不顧成員反對進行身體接觸，例如叫成員們在練習時間和私人時間去陪酒、喝醉後在機場挽住成員手臂。



當有成員表達不滿，姜某便在聊天室裡發送安眠藥、酒和遺書的照片，以此威脅成員聽話。

據YTN star報道，OMEGA X所屬社Spire娛樂的實質代表是黃某，他是姜某的丈夫，一直以來放任姜某對成員施暴。 在Spire娛樂員工提供的聊天室對話記錄中，姜某自稱吃了安眠藥、發送遺書照片、說「請把我安靜地送走」，黃某也跟著煽風點火：「姜代表去死了，我現在也要放棄了。」



OMEGA X在美洲巡演期間有4名成員確診新冠肺炎，姜某卻因為擔心隔離而沒有向相關機構報告，只囑咐成員多吃多睡和熱水洗澡「這樣就不會有症狀」，還訓斥道：「以後沒人會檢查這個，有什麼好擔心？ 你們這些傢伙真的想獲得成功嗎？」 律師認為，姜某的發言和摸大腿等行為可構成威脅罪和強迫騷擾罪。



還有網友翻出姜某2018年的臉書PO文，裡面寫著：「我成為某某（OMEGA X成員之一）的粉絲了！我愛某某！怎麼可以長得這麼漂亮又會唱歌呢~我要窒息啦~姨母、阿祖瑪、女士... 阻攔我就哭給你看。 某某出道吧！」 並在tag裡加上某檔偶像生存節目和該成員的名字。



姜某的發言和行為讓不少網友感到傻眼：「瘋了吧？」 、「好惡心」、「似乎是用錢實踐自己的骯髒幻想」、「還記得她斥責女演員勾引成員嗎？ 原來是在和成員們談假想戀愛啊」、「偏偏這種精神病人卻有錢開公司」、「我就說同團成員拍BL怪怪的，果然是這個代表指使的吧」、「成員們好可憐」、「大嬸醒醒吧」。



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