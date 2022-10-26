所屬社暴行、機票被取消！男團OMEGA X無奈自費回國，公司代表迷惑發言頻出：曾辱罵搭戲女演員「不准勾引成員」

韓國男團OMEGA X因所屬社代表的辱罵影片受到關註，據悉代表單方面取消了他們回國的機票、成員借由親屬籌款才得以回國，而該代表之前對其他藝人的辱罵也被網友翻出。

粉絲曝光所屬社代表暴行

近日有粉絲在網上PO出OMEGA X在美巡演期間被所屬社代表辱罵的影片，在網上引起大量關註。 這則本月23日拍攝的影片中，代表姜某不停高聲訓斥成員：「你們這種傢伙覺得自己值得被人愛嗎？ （宰漢無力蹲下）累得要死了嗎，金宰漢老先生？ 天天生病就別當偶像了吧。 我暈倒的時候你們對我這樣過嗎？ 知道我暈倒多少次嗎？ 」



工作人員把暈倒的成員抬上車，姜代表還追上去罵：「給我站好！他只是演戲而已！」

之後成員們抵達酒店，姜代表又在大堂電梯前對成員進行拉扯：「我這樣辛苦的時候，你們照顧過我嗎？ 你算老幾？ （拉住金宰漢致其跌倒）站起來！」金宰漢被扶起來後嗚咽不止。



事後SBS就此採訪姜代表，她堅稱自己沒有暴行和辱罵：「（在電梯前）我和宰漢都跌坐在地，真的很失落。 我只是問他們在我辛苦和暈倒的時候有沒有守護我而已，怎麼算暴行呢？」 並指責公開影片的人是公司黑粉，強調所屬社一直對成員們照顧有加。 所屬社也發佈聲明稱只是一場誤會，當時剛結束長達一個月的巡演，回顧努力成果時「聊到對彼此的失落，情緒激動才提高了嗓音」，稱已通過對話解決誤會。

SBS公開現場錄影如下，可開啟中文字幕：



歸國路受阻

緊接著，成員們的回國過程又出現差池。 OMEGA X原計劃當地時間23日飛回韓國，但姜代表在當天凌晨單方面取消機票，令成員們被困在原地。 隨後姜代表還在成員們下榻的酒店走廊裡喊叫、敲門，酒店警衛出面阻止，當地警察也來了2次。

最後，部份成員藉助身在韓國的父母的幫助自費購入機票，25日與經紀人一同回到韓國。



全球粉絲發起守護活動

事件曝光後粉絲表示這些遲早會曝出來，並分享了姜代表另一次迷惑行為。 今年6月宰漢和藝燦拍攝BL網劇《請安慰少年》時，姜代表在片場辱駡同劇女演員「不準勾引人、不準搖尾示好」，讓片場氣氛一團糟。 粉絲稱親眼目睹成員們難堪卻什麼也不能說的模樣，感到非常心痛，認為這件事應該獲得曝光。



OMEGA X的遭遇立即引起全球網友關注，粉絲們已在Twitter發起「守護OMEGA X活動」。 曾與宰漢一起作為SPECTRUM成員活動的文棟奎也在IG PO文，憤怒稱姜代表才是黑粉：「你這種人竟敢動我的弟弟。」



Hello! We prepared a hashtags where you can show your love and support for OMEGA X despite of numerous chaos.



Continue to support OX & Lets not stop spreading awareness!#OmegaXisLoved#오메가엑스_지켜주세요 pic.twitter.com/aroxZuRISO — 제현 (@j6hyun) October 25, 2022

此外OMEGA X去年6月剛剛出道，11位成員大多出演過《PRODUCE 101 第二季》《The Unit》《SUPER STAR K》《MIXNINE》等選秀節目。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞