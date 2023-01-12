OMEGA X解约胜诉！脱离原公司自由活动，IG激动PO文更新近照、还预告新专辑及见面活动！

昨日，首尔东部地方法院通过了OMEGA X要求停止专属合约效力的申请，这个受尽前公司代表虐待折磨的男团终於可以脱离束缚、继续活动了！

昨晚OMEGA X在独立於公司之外的IG账号分享了胜诉的喜讯：「多亏大家给我们的勇气和帮助才得以实现。 感谢这段时间的担心和应援。 真的很感谢各位FOR X（*官方粉丝名），爱你们。 以后会用更好的音乐、更帅气的模样回报大家。」



OMEGA X去年11月召开记者会宣布起诉所属社、要求停止专属合约效力，原因包括所属社代表姜某的言语和肢体暴力、被迫陪酒和摸大腿等性骚扰、确诊新冠肺炎后仍被要求出席演唱会等不当要求。



法院裁判部：「OMEGA X与所属社之间的信任已破裂、难以维持正常合约关系，如若判决时间拖延可能阻碍其独立展开演艺活动，所以对假处分申请内容全部予以批准。」

裁判部认为OMEGA X成员们主张的言语肢体暴力并非偶然，姜代表多次以停止活动作为威胁成员们的手段，取消在美演出后回国的机票等行为更造成人格权的侵害，信任关系已经瓦解。

此外，前所属社代表姜某和议长黄某还被起诉暴行、威胁、强迫进行不当结算的恐吓未遂、滥用业务权力的强制猥亵等嫌疑，相关刑事诉讼尚在调整时间的阶段，可能进入索赔程序。



成员们一直在保持见面并讨论未来的活动计划。 诉讼结束后，除了发行新专辑，也计划为一直默默守护和应援的粉丝们筹办见面活动。

OMEGA X是2021年6月出道的11人男团，全部由已解散男团成员或选秀节目出身的成员组成。 去年10月在美国举办演唱会后，粉丝拍到成员遭公司代表姜某言语和肢体暴力的影片并公开到网上，OMEGA X长期被公司虐待的事实才得以曝光。

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恭喜OMEGA X摆脱可怕的原公司，希望以后的路都越来越顺啊！



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