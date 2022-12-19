「沒有在曖昧？」宋智孝、金鍾國《SBS演藝大賞》紅毯訪問，兩人互動網尖叫：像可愛情侶♥

超可愛呀～

今年「2022 SBS演藝大賞」已在日前順利結束，在這屬於電視人的盛大夜晚，大家都盛裝打扮亮麗出席，紅毯照張張都吸睛！而老牌節目《Running Man》班底更集體留下合照。讓粉絲超開心～



今年的大賞格外引人注目，大家都在猜測得主會是誰？先前熱門候選人有卓在勳、池錫辰等人，尤其池錫辰更被看好將拿下獎項。然而最後仍是由王牌MC劉在錫搶下，成為典禮高潮。



在今年紅毯上，宋智孝、金鍾國兩人的互動再引起熱烈討論！在節目《Running Man》中，兩人組成的螢幕CP深受觀眾喜愛，而先前也多次傳出關係有譜。不論傳聞是否為真，大家也樂見他們公然在節目放閃。而在大賞上，成員們要對一旁的人傳遞什麼訊息？金鍾國對宋智孝搞笑表示：她今天很高、像巨人一樣！而智孝在一旁對她露出的可愛表情，讓人覺得超萌！



messages for the people beside you



jk to jh: she’s a giant, she’s so tall but she is the best dressed and very pretty

jh to sj: i look forward to your daesang oppa#SongJiHyo_2022SBSEntAwards #송지효_2022SBS연예대상#SongJiHyo #송지효 pic.twitter.com/0Wx2CWEKxl — jihyoyah (@suyeounie) December 17, 2022

網友特別提到，兩人的對視也太甜了吧～小互動掀起全網瘋狂！



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