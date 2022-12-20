「編劇是隱藏的ARMY嗎？」《財閥家的小兒子》和防彈少年團BTS的神秘關係XD

小編有理由相信《財閥家的小兒子》編劇在劇情中夾帶了「私貨」（笑）。

現下最火的韓劇是什麼？請大聲喊出《財閥家的小兒子》，前世是財閥家忠誠的組長，卻被主家的某人下毒手殘害，原以為含冤喪命，哪知一朝醒來魂穿財閥家不受寵的小孫子身上，憑藉預知能力+巨額財富的「雙重金手指」，陳導俊（宋仲基 飾）一步步將順洋集團逼上絕路，同時也和爺爺陳養喆（李星民 飾）培養出了真摯的爺孫情，最新播出的劇情中爺爺錄給孫子的影片，看了直叫人傷心落淚，那句「你是我的寶貝孫子」是真正認可了導俊的存在和才華、能力。本周《財閥家的小兒子》就要大結局了，雖然不知道走向會如何，但相信這部劇絕不會虎頭蛇尾，最後一集必將是陳導俊帥氣的回擊與復仇。



不知道大家看劇時有沒有注意到劇中一些小配角的名字，很難不讓觀眾們懷疑編劇對世界豆防彈少年團有好感，甚至是眾多ARMY中的一員。 到底是怎麼一回事呢？ 大家回想一下第3集中，陳導俊順利考上了首爾大學的法學系，剛走入校園他就被開著敞篷跑車的同學追上來打招呼，邀請他加入名門會，這些同學的名字聽著怎麼這麼耳熟呢？ 原來是防彈少年團成員們的名字，雖然漢字寫法有些不同，但韓文發音卻一模一樣。 法律系95級的金泰炯（V，金泰亨，김태형）、新聞系94級的姜南準（RM，金南俊，김남준）以及總理的孫女智旼（JIMIN、지민），哈哈哈哈哈，一下子就包括了防彈少年團3位成員的名字。



編劇的小心思不止於此。 陳導俊的爸爸、陳養喆的四兒子叫陳潤基，和SUGA的本名「閔玧其」也是一樣，都叫「윤기」，連他的電影公司都叫「JIN FILM」，雖然是「陳影業」，但和防彈少年團大哥JIN的名字一模一樣。 哦，對了，陳導俊大哥是「MEGAHIT」娛樂的代表，是不是和防彈少年團的經紀公司「BIGHIT」聽起來很像，「mega」比「big」等級還要高，哈哈哈哈！



這些小細節大家發現了沒有？

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