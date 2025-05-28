爆笑韓劇《24小時健身俱樂部》李濬榮&鄭恩地，五大心動名場面！以嶄新「肌撩」公式兼顧運動和愛情

話題健身．愛情韓劇《24小時健身俱樂部》6月5日將迎來大結局，該劇圍繞館長都賢仲（李濬榮 飾）與會員李美蘭（鄭恩地 飾）之間的特殊關係，開創出「健身喜劇羅曼史」的全新電視劇類型。劇中一幕幕令人分不清究竟是因劇烈運動還是戀愛心動所導致的心跳加速，讓觀眾代入感十足。

在播出後引發熱烈反響之際，小編帶大家一同回顧那些讓人心跳警報響起的心動名場面：



▼第2集：美蘭陷入尷尬時刻，現身守護的賢仲：「我們走吧，會員nim」

在前男友面前遭遇禮服破裂的羞辱，美蘭正不知所措，這時賢仲輕聲一句「我們走吧，會員nim」，展現出他沉穩可靠的一面。即便身在健身房外，他依然展現出「健身狂人」的厚重體貼，令觀眾心動不已。



▼第4集：賢仲的綠燈暗示？「那個唯一的人，看來不是我吧」

與媽媽吵架後，美蘭試圖靠吃炸雞安慰自己，這時意外碰見賢仲，她向他吐露心聲：「我也希望有那麼一個人，能無條件相信我」。聽後微醺的賢仲脫口而出：「那個唯一的人，看來不是我吧」，一句看似隨口的告白瞬間令人心跳加速。



▼第5集：比貝果還暖的館長，都賢仲

面對遭扒手搶走貝果的美蘭，賢仲一路追趕直到奪回，彷彿英雄般帥氣登場。儘管美蘭宣告戒麵粉，賢仲仍堅持追賊到底，還體貼地說出「會員nim有資格吃這個」，親手餵她一口，暖心指數爆表。他那撫慰人心的溫柔笑容，也讓觀眾的心隨之融化。



▼第6集：突如其來的肌（근）撩告白：「喝了這個，就要和我一起深蹲100下喔」

賢仲與美蘭合力懲治出軌的好友丈夫後，與「魔女三人組」共聚一堂。在熱烈氣氛中，賢仲突然一句：「喝了這個，就要和我一起深蹲100下喔」，不僅堅守飲食控制，也沒放過撩人時機。美蘭毫不猶豫地選擇與他一起深蹲，這幕既搞笑又甜蜜，雙重魅力加倍發揮。



▼第7集：因美蘭而悄悄改變的賢仲「蛋白質乾杯！」

為幫助進入「運滯期」（運動+倦怠期）的美蘭重拾動力，賢仲特地帶她登山，展現滿滿誠意。準備了真心滿滿的鹹甜便當後，他說：「我跟會員nim一起運動後，真的改變很多。現在偶爾也知道該吃點好東西了」真摯告白讓人心動不已。兩人之間逐漸加深的感情線，也讓人更期待他們的未來發展。



《24小時健身俱樂部》透過健身作為起點，描繪出賢仲與美蘭之間逐步加重的情感羈絆，交織著歡笑與心動的浪漫氛圍。眼看兩人已不再只是會員與館長的關係，隨著劇情邁入結尾，觀眾也更加好奇，他們會以何種方式完成這段關係。



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