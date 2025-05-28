《今天也盡力了》「頂流農夫」安孝燮 X 「失眠女王」蔡元彬：挑戰熬夜系戀愛！

SBS 全新劇集《今天也盡力了》（暫譯/《오늘도 매진했습니다》）正式敲定由安孝燮與蔡元彬主演，預計掀起一場「完售熱潮」，引發觀眾高度關注。

該劇是一部充滿夢幻感與輕鬆逗趣氛圍的浪漫喜劇，講述了身兼三職的農夫馬修·李（a.k.a. 鵪鶉）與患有重度失眠症的頂級購物台主播譚藝珍，因緣際會地日夜相伴，展開一段溫暖又笑料百出的故事。

曾憑藉《浪漫醫生金師傅》系列、《紅天機》、《社內相親》等熱播劇接連創下佳績、與 SBS 展現超強默契的安孝燮，此次挑戰飾演「三職農夫」馬修·李。 馬修·李是全球唯一生產奇蹟原料的農場主人，同時也是自然派化妝品原料公司的代表與化妝品研發專家，擁有三重身份。 他每日奔走於全村之中，過著分秒必爭、毫不鬆懈的「神生活」，然而在這看似完美的背後，卻隱藏著不為人知的秘密。 觀眾們對安孝燮將如何詮釋馬修·李這位外表光鮮、內心卻有著複雜故事的角色，充滿好奇與期待。



蔡元彬則飾演韓國頂尖購物台主播譚藝珍，憑藉無論是雜貨、保健品、時尚還是家電等各類產品都能創下售罄紀錄，事業蒸蒸日上。 然而她因為捨不得浪費工作時間，不斷犧牲睡眠，最終演變成重度失眠。 觀眾也相當期待，蔡元彬將如何描繪譚藝珍與失眠奮戰、尋找重拾睡眠之路的奮鬥歷程。



劇中，兩位對工作極其投入、卻對自己毫不在意的角色，因某個契機開始緊密相連，無論白天黑夜都被對方牽絆著。 他們究竟是因為什麼命運般的關聯而相遇？ 令人充滿好奇。

此外，安孝燮與蔡元彬之間的化學反應也備受矚目。 安孝燮以溫柔眼神與低沉嗓音，穩坐「浪漫喜劇之王」的寶座，而擁有神秘魅力、吸引眾人目光的蔡元彬，則將與他一同展現實力派演技，打造馬修·李與譚藝珍之間的甜蜜又逗趣的「鬥嘴」化學效應。

為所有失眠者獻上的夢幻浪漫喜劇，SBS 全新劇集《今天也盡力了》將於2026年首播，敬請期待！

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