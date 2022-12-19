「没有在暧昧？」宋智孝、金钟国《SBS演艺大赏》红毯访问，两人互动网尖叫：像可爱情侣♥

超可爱呀～

今年「2022 SBS演艺大赏」已在日前顺利结束，在这属於电视人的盛大夜晚，大家都盛装打扮亮丽出席，红毯照张张都吸睛！而老牌节目《Running Man》班底更集体留下合照。让粉丝超开心～



今年的大赏格外引人注目，大家都在猜测得主会是谁？先前热门候选人有卓在勋、池锡辰等人，尤其池锡辰更被看好将拿下奖项。然而最后仍是由王牌MC刘在锡抢下，成为典礼高潮。



在今年红毯上，宋智孝、金钟国两人的互动再引起热烈讨论！在节目《Running Man》中，两人组成的萤幕CP深受观众喜爱，而先前也多次传出关系有谱。不论传闻是否为真，大家也乐见他们公然在节目放闪。而在大赏上，成员们要对一旁的人传递什么讯息？金钟国对宋智孝搞笑表示：她今天很高、像巨人一样！而智孝在一旁对她露出的可爱表情，让人觉得超萌！



messages for the people beside you



jk to jh: she’s a giant, she’s so tall but she is the best dressed and very pretty

jh to sj: i look forward to your daesang oppa#SongJiHyo_2022SBSEntAwards #송지효_2022SBS연예대상#SongJiHyo #송지효 pic.twitter.com/0Wx2CWEKxl — jihyoyah (@suyeounie) December 17, 2022

网友特别提到，两人的对视也太甜了吧～小互动掀起全网疯狂！



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