網友挖舊料猛指控，高旻示陷風暴！Netflix新劇《蜜兼職》照拍不誤！

女演員高旻示近日捲入校園霸凌疑雲，外界聚焦此事是否將影響她包括Netflix新劇《蜜兼職》（暫譯，《꿀알바》）在內的後續演藝活動。

據韓媒「OSEN」27日報導，高旻示目前依舊按照原定計劃，參與《蜜兼職》的拍攝。 Netflix方面也回應：「高旻示演員將照常進行作品拍攝，沒有因學暴疑雲更動行程。」

26日下午，韓網論壇上出現自稱高旻示國中同學的人，發表題為「演員高○○校園霸凌受害者們」的文章，指控她在學校時期曾對多名同學施以肢體暴力、勒金錢索、辱罵，甚至包括嘲笑殘障學生、主導排擠與偷竊等具體行為。 這些爆料者表示：「我們不求道歉或賠償，只希望為了防止更多受害，要求該演員永久中止活動。」網友們根據爆料中提到的改名前姓名、舊照以及學生時代的飲酒爭議等線索，將對象指向高旻示，引發熱議。



對此，高旻示所屬經紀公司Mystic Story於同日發表立場，強調：「已掌握相關爆料內容，經由本人確認後，證實與事實不符。」並表示這些指控毫無根據，公司將透過官方立場保護藝人的名譽。儘管公司強烈否認，爆料者提出的細節性主張仍在網路上持續引發關注，風波也逐漸波及高旻示正在參與或即將投入的多部影視作品。

目前，高旻示正在參演Genie TV原創劇《你的味道》，同時投入Netflix新劇《蜜兼職》的拍攝，未來還有《Grand Galaxy》、電影《世界的主人》等多個計劃在排程中。 特別是《你的味道》僅剩下4集就將完結，該劇目前在包括韓國在內的Netflix全球17個國家和地區奪冠，進入53個國家和地區的TOP 10榜單，掀起全球熱潮，也讓觀眾好奇演員群的完結訪談是否會受影響。 目前傳出包括高旻示在內的主要演員，仍在為採訪安排苦惱中。



雖然《蜜兼職》製作組曾表示「目前仍在拍攝中」，但尚未就主演爭議是否會影響後續拍攝行程發表明確立場。 隨著多部後續作品的排程，高旻示的演藝之路是否會因此受到衝擊，備受矚目。



對於本場校暴疑雲風波，韓國網友紛紛表示「上次未成年飲酒照也是這樣，是不是背後有什麼強大的靠山啊？」、「看起來現在流行乾脆不反駁，用拖延、模糊處理的戰略了」、「是因為沒有證據所以才這樣嗎」、「到底是沒證據，還是靠山夠硬」、「不回應、不承認的話，的確也沒什麼證明的方法了嘛」、「沒證據，所以就先硬撐著？」等。

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