OCJ NEWBIES還未出道！韓國成員LEX、WAIN＆香港成員SING、LEO等先被美國媒體報道

期待OCJ NEWBIES出道之後的發展呢～

天加一新人廠牌OCJ NEWBIES之前曾接到《ELLE MEN HK》、《Cosmopolitan HK》、《Harper's Bazaar HK》、《men's uno HK》等雜誌的邀請，進行了畫報拍攝。



最近被美國K-POP著名媒體《Kpopmap》、《Kpop Wise》、《Selective-Hearing》等評價為出道前席捲海外全球時尚雜誌的唯一組合，集中報道了其魅力。特別是具有公信力的媒體《Kpopmap》評價OCJ NEWBIES更大讚隊長LEX有獨特履歷，專攻現代舞蹈外，之前通過各種媒體露面的成員們還有新出道的成員們都是具備多種才能的組合，並對大家的出道備受期待。



此外，隊長LEX、LEO、SING日前更為運動品牌Adidas進行與世界杯有關遊戲的挑戰，叫出78分的分貝成員，LEX 大叫過癮，當日叫到聲沙；至於LEO跟SING雖然在韓國每一天都要練習，但因二人都是世界盃粉絲，凌晨時候都有追看世界盃，SING更話自己因為世界盃，日日帶著熊貓眼回公司！



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞