只有Super Junior能超越Super Junior！繼東海「婆婆卡」，圭賢也端出「證件照小卡」

E.L.F.都開箱專輯了嗎~SJ的創意太有趣啦~

Super Junior 15日發行了11輯Vol.2《The Road : Celebration》,成員東海前陣子已於Super Junior ‎YouTube頻道劇透自己出了「母子照第2彈」(粉絲稱為「婆婆卡2.0」),還出了沒露臉的裸背照。



在收到專輯開箱之後,有粉絲興奮曬出圭賢的其中一張小卡,竟然是證件照,甚至還是圭賢實際用在護照上的照片,圭賢很有可能是史上第一位用證件照當小卡的愛豆。還有粉絲還把小卡圖做成了證件照尺寸示範圖,簡直太實用XD。



sjlabel: kyuhyun, you can try submitting something different since most of your selcas are the same pose…



maknae kyuhyun: pic.twitter.com/yFD9xgBsjN