只有Super Junior能超越Super Junior！繼東海「婆婆卡」，圭賢也端出「證件照小卡」

E.L.F.都開箱專輯了嗎～SJ的創意太有趣啦～

Super Junior 15日發行了11輯Vol.2《The Road : Celebration》，成員東海前陣子已於Super Junior ‎YouTube頻道劇透自己出了「母子照第2彈」（粉絲稱為「婆婆卡2.0」），還出了沒露臉的裸背照。



在收到專輯開箱之後，有粉絲興奮曬出圭賢的其中一張小卡，竟然是證件照，甚至還是圭賢實際用在護照上的照片，圭賢很有可能是史上第一位用證件照當小卡的愛豆。還有粉絲還把小卡圖做成了證件照尺寸示範圖，簡直太實用XD。



sjlabel: kyuhyun, you can try submitting something different since most of your selcas are the same pose…



maknae kyuhyun: pic.twitter.com/yFD9xgBsjN — (@kyuju32810) December 16, 2022

y’all know i had to



the instructions the example pic.twitter.com/MPun1qDOu5 — (@kyuju32810) December 16, 2022

神童此次的小卡也被拿出來討論，因為他的自拍照還拍進了銀赫和圭賢，讓粉絲笑說：「買一送二。」



除了上述「婆婆卡」、「證件卡」、成員合照，據Super Junior粉絲透露，圭賢還出過與經紀人兼室友元勇善的合照。而小卡背面的印刷簽名，Super Junior哥哥們也是絞盡腦汁了，有粉絲透露圭賢此次在背面註記「不要收集全部」，如同他在SJ頻道裡說的，讓粉絲覺得又窩心又有趣。

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