【2022 SBS演藝大賞】又惹議了！池錫辰一度笑開懷最後卻鎩羽而歸網友抱不平，過程更被批判「玩弄池錫辰」

「2022 SBS演藝大賞」今晨（18日）落幕，「大賞」由人稱「大神」的大賞常客劉在錫奪得，然而頒獎的過程卻令許多網友看了相當不舒服。

典禮前公布的6位大賞入圍候選人有申東燁、劉在錫、池錫辰、金鍾國、卓在勳與李常敏，名單一公開呼聲最高的為池錫辰與卓在勳，一位隨著《Running Man》奔跑十多年且去年與大賞擦身而過，一位以《我家的熊孩子》與《脫掉鞋子恢單4Men》屢創話題。



整個頒獎過程，隨著李常敏、金鍾國與劉在錫紛紛獲獎（李常敏拿下名譽社員獎，金鍾國與劉在錫共拿最佳CP），池錫辰與卓在勳內心也許都以為自己離大賞越來越近，當劉在錫cue到他們，他們忍不住笑出來甚至不加掩飾了。卓在勳拿下了製作人獎後，池錫辰笑得更開心了，豈知最後大賞揭曉池錫辰卻是最失落的人，因為一獎未拿。

大賞最後由劉在錫拿下，從劉在錫獲獎那刻的表情與發表的感言都可以感受他的錯愕，以及他對好兄弟池錫辰相當抱歉。典禮結束後，韓國網友在Twitter上紛紛發表意見批判SBS演藝大賞，部分韓國媒體也撰文評價這場典禮的荒誕。

▼劉在錫得獎影片



由於池錫辰與卓在勳原先最受看好，不難理解網友對於他們沒能拿下大獎的遺憾，有人分析「大概是不知道給誰，所以給了劉在錫」、「猶豫不決的時候就給劉在錫，至少合理」。然而，會招致憤怒的主因在於典禮的氛圍，從主持人、頒獎人到獲獎人，不少人都拿池錫辰與卓在勳作為話題對象，才會有「劉在錫拿了CP獎，cue到卓在勳與池錫辰笑開」的場面出現，最後卻讓他們雙雙落空被澆了冷水，尤其是池錫辰。

Twitter有不少網友嚴厲批判2022 SBS演藝大賞，如網友（@yholic486）簡單扼要說明：「SBS演藝大賞讓人生氣的理由很簡單，不是因為沒有給池錫辰獎項，而是明白的看出在玩弄一個人。」獲3千多次轉推。

網友Benny（@ favrabbit）的推文更獲得1.1萬轉推，他認為池錫辰沒說過自己會得，但從名譽社員獎就開始替他「造勢」，營造他會得獎的氛圍重演了去年情形。劉在錫為自己製造的局面都覺得尷尬了，主持人張度妍接著把大賞包裝成是《Running Man》共獲的獎，結果另一位主持人兼大賞落馬者的卓在勳，卻要劉在錫把獎盃給池錫辰拿拿看。許多的網友因此將矛頭指向卓在勳，認為他在傷口上撒鹽、根本就不好笑。亦有網友整理整場典禮卓在勳的無禮發言，包括衣著。

▼引網友憤怒的畫面



韓媒‎《Oh My News》撰文〈為了給觀眾帶來歡笑卻淪為笑柄的「SBS演藝大賞」〉直指頒獎典禮沒有抓住趣味與感動，劉在錫此次獲獎就和去年《我家的熊孩子》獲獎如出一轍，就連獲獎人自己也很驚慌失措。該文也解釋劉在錫有資格獲大賞，但和往年相比並不突出，倒是池錫辰身為《Running Man》「二把手」付出了許多，得獎理由很充分。

該文也提到「名譽社員獎」、「最佳角色（人設）獎」設立的問題。李常敏繼池錫辰後成為第二位名譽社員，獲獎當下眾人哄堂大笑；李敬揆成為首位最佳角色獎得主，上台不諱言「活到現在第一次獲得這麼稀奇的獎，不太知道這是什麼獎」，都顯示了SBS頒獎的考量不夠充分、沒記取去年教訓「再度淪為笑柄」。

▼李常敏、李敬揆得獎影片





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