只有Super Junior能超越Super Junior！继东海「婆婆卡」，圭贤也端出「证件照小卡」

只有Super Junior能超越Super Junior！继东海「婆婆卡」，圭贤也端出「证件照小卡」

KPOP   2022年12月18日   星期日19:00   草莓  

（封面图源：YouTube@SUPER JUNIOR 截图、Twitter@kyuju32810）

E.L.F.都开箱专辑了吗～SJ的创意太有趣啦～

Super Junior 15日发行了11辑Vol.2《The Road : Celebration》，成员东海前阵子已於Super Junior ‎YouTube频道剧透自己出了「母子照第2弹」（粉丝称为「婆婆卡2.0」），还出了没露脸的裸背照。
（图源：YouTube@SUPER JUNIOR 截图）

在收到专辑开箱之后，有粉丝兴奋晒出圭贤的其中一张小卡，竟然是证件照，甚至还是圭贤实际用在护照上的照片，圭贤很有可能是史上第一位用证件照当小卡的爱豆。还有粉丝还把小卡图做成了证件照尺寸示范图，简直太实用XD。

神童此次的小卡也被拿出来讨论，因为他的自拍照还拍进了银赫和圭贤，让粉丝笑说：「买一送二。」

除了上述「婆婆卡」、「证件卡」、成员合照，据Super Junior粉丝透露，圭贤还出过与经纪人兼室友元勇善的合照。而小卡背面的印刷签名，Super Junior哥哥们也是绞尽脑汁了，有粉丝透露圭贤此次在背面注记「不要收集全部」，如同他在SJ频道里说的，让粉丝觉得又窝心又有趣。

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