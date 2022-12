只有Super Junior能超越Super Junior！继东海「婆婆卡」，圭贤也端出「证件照小卡」

E.L.F.都开箱专辑了吗~SJ的创意太有趣啦~

Super Junior 15日发行了11辑Vol.2《The Road : Celebration》,成员东海前阵子已於Super Junior ‎YouTube频道剧透自己出了「母子照第2弹」(粉丝称为「婆婆卡2.0」),还出了没露脸的裸背照。



在收到专辑开箱之后,有粉丝兴奋晒出圭贤的其中一张小卡,竟然是证件照,甚至还是圭贤实际用在护照上的照片,圭贤很有可能是史上第一位用证件照当小卡的爱豆。还有粉丝还把小卡图做成了证件照尺寸示范图,简直太实用XD。



sjlabel: kyuhyun, you can try submitting something different since most of your selcas are the same pose…



maknae kyuhyun: pic.twitter.com/yFD9xgBsjN