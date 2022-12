《黑道律師文森佐》時隔2年舉行慶功宴！提到第二季，宋仲基問：「那死掉的那些人怎麼辦？」

由宋仲基、全汝彬主演的《黑道律師文森佐》,講述因組織內部糾紛而從義大利逃到韓國的黑手黨顧問文森佐·卡薩諾,在遇上律師洪車瑛後,兩人以黑手黨的方式實現正義的故事。

14日晚上,劇組時隔2年舉行慶功宴,從照片中可以看到宋仲基、全汝彬、楊慶元等演員出席,烤肉店還掛著「歡迎光臨 2022.12.14 烤肉,文森佐慶功派對,第一次參加慶功派對吧?」當時可能受到疫情影響,所以沒有舉行慶功宴。

#JeonYeoBeen and Song Joongki at #Vincenzo wrap up party last night! Aspettate



