《黑道律師文森佐》時隔2年舉行慶功宴！提到第二季，宋仲基問：「那死掉的那些人怎麼辦？」

由宋仲基、全汝彬主演的《黑道律師文森佐》，講述因組織內部糾紛而從義大利逃到韓國的黑手黨顧問文森佐·卡薩諾，在遇上律師洪車瑛後，兩人以黑手黨的方式實現正義的故事。

14日晚上，劇組時隔2年舉行慶功宴，從照片中可以看到宋仲基、全汝彬、楊慶元等演員出席，烤肉店還掛著「歡迎光臨 2022.12.14 烤肉，文森佐慶功派對，第一次參加慶功派對吧？」當時可能受到疫情影響，所以沒有舉行慶功宴。

#JeonYeoBeen and Song Joongki at #Vincenzo wrap up party last night! Aspettate



Caption: "Ttate ttate ttate

❕️ Vincenzo is really really ended ❕️"#빈센조 #전여빈 pic.twitter.com/026WdEcd3g — JEON YEOBEEN International (@foryeobeen_intl) December 15, 2022

主持人還提到第二季，宋仲基就說：「那死掉的那些人怎麼辦？」其他人就喊著「投胎」 XD 另一個影片中，宋仲基也問大家：「都不忙嗎？怎麼來了這麼多人？」

而《黑道律師文森佐》在劇終後，依然有許多劇迷意猶未盡，紛紛敲碗第二季。當時宋仲基採訪時曾表示：「因爲有人希望我提到第二季，真的非常感謝，但第二季出現的可能性很小了。」不過...看到劇組的感情依舊這麼好，還是偷偷期待一下啊！



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