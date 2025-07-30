男星遭控劈腿、給800萬封口費！姓名縮寫「ᄋᄌᄋ」，網瘋猜男星身份，溫朱菀遭誤指後回應澄清

韓國演藝圈近日因一篇匿名爆料而陷入混亂。

該爆料提及一位即將結婚的男演員，涉嫌劈腿、「腳踩兩條船」等利用800萬（韓幣）作為封口費試圖平息前任女友情緒，迅速引發大眾關注與網路熱議。 由於文中未明指實名，卻留下模糊線索，導致網友們展開「全民猜謎」，甚至造成多名無辜藝人被波及，引發二次傷害疑慮。

這起風波始於7月28日，匿名職場社群平台「Blind」上出現的一則貼文。 貼文作者A小姐自稱曾與一名男演員交往，對方在與她交往期間腳踩兩條船、劈腿他人。 更令人震驚的是她透露男方經紀公司曾聯絡她，主動匯款800萬作為「安慰金」。A小姐寫道：「他半年內即將出現在綜藝節目中，公開與新女友的結婚準備過程。 因擔心時間重疊，才提前轉帳並聯絡我，意思就是要我安靜。 他要不要跟我結婚，原本就是我們之間的事。 但現在的情況卻是劈腿了，還給了800萬，要不要接受這筆錢也是我的自由。實在太氣憤、太傷心了，我甚至還請了假。」

雖然爆料中並未透露實名，A小姐在留言區表示該演員「不是很紅的演員，但30歲以上的觀眾應該都聽過他的名字」，進一步勾起網友好奇。這些模糊描述讓網路社群陷入瘋狂猜測，部份網友提及「近期公佈結婚的男星」、「即將出演綜藝節目」等關鍵字，還有留言直指「ᄋᄌᄋ」（姓名縮寫）的男演員，種種推測引發各方討論。 而很快，名字是「ᄋᄌᄋ」縮寫的溫朱菀就被推上了輿論的風口浪尖。



（＊相關報導：腳踏兩條船男星＋用800萬韓幣封口！最近宣布結婚的藝人遭波及，李章宇：「不是我，別再給我打電話了」）

面對愈演愈烈的風波，與女團Girl's Day成員珉雅於11月結婚的溫朱菀方面正式澄清，表示「該傳聞與溫朱菀無關，完全沒有任何關聯。」溫朱菀方表示希望外界停止無端猜測與實名點名，避免造成更多不必要的誤解與傷害。

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