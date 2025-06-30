【Viu下半年重頭劇】Edan進軍韓國與李帝勳拍Viu Original《模範的士3》！宋仲基、尹產賀新劇陸續上架

Viu Original 年度鉅作、由韓國視帝李帝勳主演的高收視韓劇《模範的士3》（模範計程車3）即將強勢來襲！

今年Viu再度攜手韓國SBS電視台推出Viu Original 原創犯罪韓劇《模範的士3》，除了「彩虹運輸」原班人馬包括李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮和裴侑藍全數回歸，香港人氣男子組合MIRROR成員呂爵安（Edan）亦將衝出香港首度參演韓劇，與金道奇（李帝勳在劇中的角色）聯手展開一段意想不到的故事發展！



李帝勳率原班人馬回歸

Viu Original 原創韓劇《模範的士》系列屢創收視佳績，靈魂人物李帝勳更連續兩年獲提名年度大賞，氣勢如虹；今季他將繼續化身暗黑英雄金道奇以惡制惡，為冤者伸張正義！對此Viu行政總裁暨電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡小姐表示：「全新的節目陣容強化了我們致力於創造引人入勝故事的承諾，這些故事能夠在當地引起共鳴，並在全球傳播。2025年，我們將會推出多部跨國合作劇集，包括《模範的士3》、《我的青春》、《The Season》等，呈現紮根本土但具跨國魅力的高質製作。透過與世界頂尖的製作公司合作、匯聚本地與國際人才，我們希望繼續支持創意產業，同時為全球觀眾帶來新穎的故事情節和豐富的文化體驗。」



Edan與韓國早有淵源

近日Viu宣布香港代表Edan加盟《模範的士3》，不少「爵屎」得悉後表現雀躍：「很厲害，好棒」、「很期待他和李帝勳的對手戲」、「期待Edan的首部海外劇集」！其實Edan向來演戲天份出眾，無論是《大叔的愛》純情田一雄、《過時·過節》火爆阿仔，他都能夠表現自如；加上他與韓國早有淵緣，早前他獲Super Junior成員始源大讚帥氣外，他也曾在訪問透露欣賞孔劉，更希望似對方男人味爆燈！



此外，演員尹施允亦將會在劇集亮相！為了全心投入角色，他不僅激減10公斤、把體脂肪控制在5%以下，他更挑戰了24小時斷水減肥法，引發全網嘩然，也令人對他的角色充滿好奇！



宋仲基千玗嬉《我的青春》、Arin尹產賀《我的女友比我帥》排隊上架

除了《模範的士3》，由宋仲基和千玗嬉搭檔主演的Viu Original 原創愛情韓劇《我的青春》亦將於下半年盛大首播，該劇講述一位隱居的前童星時隔十多年後意外重遇初戀情人，然而對方儼成野心勃勃的娛樂公司高層，兩人被迫面對過去和蛻變後的自己，再次描繪花樣年華的故事。



Viu Original 原創奇幻韓劇《我的女友比我帥》則是一部性別錯位的浪漫喜劇，OH MY GIRL成員Arin突然變身花美男，與清純男友ASTRO尹產賀延續「BL」情！



趁著Viu原創韓劇《模範的士3》還未開播，香港觀眾即可透過Viu足本重溫第一、二季，同時亦可緊貼韓劇《我奪走了公爵的初夜》、日劇《孤獨死又怎樣》的最新進度，盡覽亞洲話題劇集。

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