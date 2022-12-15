入伍當天影片公開！弟弟們狂摸大哥的小平頭，Jin：「為了未來的運氣，快點多摸摸」

BTS防彈少年團成員Jin在13日進入京畿道漣川郡5師團新兵教育隊，入伍當天成員們也去送行。

우리 형 !! 잘 다녀와요!! 러뷰pic.twitter.com/ZP6yryv2qe — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 13, 2022

今日（15日）公開當天的影片，大家一看到Jin的小平頭，就一直狂摸（笑）！Jimin說：「因為長得帥，這沒有什麼問題。」



之後，RM到達Jin就對他說：「呀～南俊啊！你也快點摸一下。」j-hope：「哇～這是龍珠還是什麼嗎？摸了可以許願成功嗎？」 Jin就說：「為了未來的運氣，快點多摸摸。」因為天氣很冷， Jin還一直叫成員們到車上去，不過大家還是一起待到最後 ㅠㅠㅠㅠ



最後，Jin對粉絲們說：「我會好去好回的，身體是最重要的，所以我不會生病，我們阿米們也不要生病，一起 Fighting。」RM也表示有點擔心討厭寒冷的Jin哥，但弟弟們也很快會跟著進去，雖然送走哥的心情不太好，但哥無論在哪都做得很好，相信他一定可以。



以Jin爲首，1993年出生的SUGA、1994年出生的j-hope和RM、1995年出生的Jimin、V、1997年出生的柾國將依次入伍。而公司此前也曾提到：「希望能在2025年再次全員合體活動。」

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