腳踏兩條船男星＋用800萬韓幣封口！最近宣布結婚的藝人遭波及，李章宇：「不是我，別再給我打電話了」

最近某上班族社區上傳標題為「前男友經紀公司匯了800萬韓幣」的爆料文章，成爲熱門話題。

寫文章的A某表示：「前男友計劃在半年內出演綜藝節目，公開與新女友的結婚準備過程。但以事前慰問金的名義（讓我安靜點...）匯了800萬韓幣給我。問了是什麼意思，得到的是（和新女友交往的）日期可能是和我分手之前，事實上是換乘分手、或是出軌的意思。」對前男友藝人提出「腳踏兩條船」的質疑。

接著A某繼續說：「經紀公司對於與我的交往時期表示表示希望不要提到他，不管我和那個人分手還是不結婚，這是我們之間的事情，原來是腳踏兩條船，拒絕800萬韓幣不是我的自由嗎？」吐露委屈的心情。A某還補充雖然不是熱門演員，但30歲以上的人只要聽到名字就會知道。

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因此部分網友對最近宣布結婚的藝人的推測接連不斷，還流傳著該男藝人名字的初聲是「ㅇㅈㅇ」的傳聞，即將在11月結婚的李章宇也受到誤會。對此，李章宇立即通過 IG 限時動態進行解釋：「ㅇㅈㅇ不是我！別再給我打電話了，正在工作。」



而李章宇和演員趙惠元戀愛7年後將於11月舉行婚禮，兩人通過2018年的週末劇《我唯一的守護者》結緣後發展爲戀人，在2023年6月承認戀愛。



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