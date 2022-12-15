《Island》三主角預告公開！車銀優秀肌肉「努那」叫不停，苦大仇深金南佶遇上「輕浮傲嬌」李多熙哭笑不得

TVING漫改劇《Island》今天公開了三位主角的個人預告片，每一個都個性鮮明，超期待他們到一起的化學反應啊~

《Island》改編自尹仁完、梁慶一所著的同名網漫，真人版講述命中註定要與試圖滅亡世界的邪惡進行戰鬥的人們的旅程，由金南佶、李多熙、車銀優、盛駿主演。 之前公開的三人海報殺氣騰騰，讓人對戰鬥場面十分期待！



金南佶飾演妖怪獵人「般」。 預告片中，一名老者的聲音說他「一半是人一半是妖怪」、叫他放棄身為人的心，但般的渴望剛好相反：「我想以人的心生活，哪怕只有一瞬間也好」。 接著出現一名女子哽咽的聲音「我一定會來救你們」，以及金白主（音，高斗心 飾）的質問：「能認出你嗎？」 暗示男女主角之間複雜糾葛的關係。



李多熙飾演大韓集團會長的獨生女「元美瑚」，剛一回國就被情炎鬼盯上，幸虧般及時出現英雄救美。 元美瑚意識到只有般能殺死情炎鬼，決定僱用他當自己的保鏢，出現一段雞同鴨講的對話：「你不就是來保護我的嗎？」 「不是啊！」「廢話少說，多少錢？」 還給他一台手機並把自己的號碼保存為「主人」。 最好笑的是元美瑚以為般不知手機為何物，一字一句地教他：「這個叫手~機~哦~」讓妖怪獵人超級無語XD



車銀優飾演從美國派來韓國的神父「約翰」，第一個鏡頭就把腹肌和背肌秀個遍~他相信預言書所說的唯一救世主，下定決心守護元美瑚。 約翰做驅魔工作時專業又無情，但換上日常服裝就變成清純鄰家男孩，天天跟著元美瑚「努那、努那」地叫個不停，而元美瑚也被他工作時的聖潔模樣深深迷住！



《Island》改編自尹仁完、梁慶一所著的同名網漫，中文版《靈甲鬼修羅》已在LINE WEBTOON連載完結。 真人版講述命中註定要與試圖滅亡世界的邪惡進行戰鬥的人們的旅程，由金南佶、李多熙、車銀優主演、一共12集，將在12月30日通過Netflix上線！



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