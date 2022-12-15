《黑道律师文森佐》时隔2年举行庆功宴！提到第二季，宋仲基问：「那死掉的那些人怎么办？」

由宋仲基、全汝彬主演的《黑道律师文森佐》，讲述因组织内部纠纷而从义大利逃到韩国的黑手党顾问文森佐・卡萨诺，在遇上律师洪车瑛后，两人以黑手党的方式实现正义的故事。

14日晚上，剧组时隔2年举行庆功宴，从照片中可以看到宋仲基、全汝彬、杨庆元等演员出席，烤肉店还挂著「欢迎光临 2022.12.14 烤肉，文森佐庆功派对，第一次参加庆功派对吧？」当时可能受到疫情影响，所以没有举行庆功宴。

#JeonYeoBeen and Song Joongki at #Vincenzo wrap up party last night! Aspettate



Caption: "Ttate ttate ttate

❕️ Vincenzo is really really ended ❕️"#빈센조 #전여빈 pic.twitter.com/026WdEcd3g — JEON YEOBEEN International (@foryeobeen_intl) December 15, 2022

主持人还提到第二季，宋仲基就说：「那死掉的那些人怎么办？」其他人就喊著「投胎」 XD 另一个影片中，宋仲基也问大家：「都不忙吗？怎么来了这么多人？」

而《黑道律师文森佐》在剧终后，依然有许多剧迷意犹未尽，纷纷敲碗第二季。当时宋仲基采访时曾表示：「因爲有人希望我提到第二季，真的非常感谢，但第二季出现的可能性很小了。」不过...看到剧组的感情依旧这么好，还是偷偷期待一下啊！



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