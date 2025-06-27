JTBC下半年週末劇陣容太強！從李棟旭、李陣郁到宋仲基、朴敘俊，夢幻卡司接力登場

JTBC電視台今日公開「Dramatic Weekend」預告影片，宣佈下半年的週末檔7部劇集陣容，從演員到主題無不令人期待！

週五週六檔期方面，接連有三部各具特色的愛情即將與觀眾見面。 首先是7月18日開播、由李棟旭和李聖經主演的《善良的男子漢》，講述爺孫三代人都是流氓出身、但內心十分善良的家族長孫，與夢想成為歌手的初戀之間甜蜜又苦澀的愛情故事。



接著是宋仲基和千玗嬉主演的《My Youth》，男女主角曾經是彼此的初戀，現在則是被遺忘的童星與家道中落的娛樂公司經濟人，時隔多年重逢再度譜寫青春戀曲，9月開播。



由徐玄振主演的《Love Me》則聚焦家庭，講述女主角從崩潰的家庭中逃離出來、努力掩藏這一秘密，某天遇到了唯一能夠看穿她的孤獨的男人，重新找回家庭關係並獲得成長的故事，12月開播。



週六週日劇集方面，繼目前熱播的《健將聯盟》之後 ，有多部強檔正在等待公開！首先是8月2日開播的法律職場成長劇《Esquire》，由李陣郁和鄭彩娟主演，講述「冷酷終結者」般的完美上司與笨拙但勇敢的新人成長為真正律師的過程。



9月將接棒播出《百次的回憶》，由金多美、辛叡恩與許楠儁擔任主演，以20世紀80年代為背景，講述兩位公車乘員務之間珍貴的友誼，以及兩位朋友命中註定的動人初戀，邀觀眾進入一段復古青春的愛情旋律。



預計於10月開播的《金部長的故事》，則由柳承龍飾演25年資歷的資深業務員「金部長」，在一瞬間失去自己所珍視的一切後，經過漫長的旅程最終找回「不是大企業部長，而是真正的自己」，笑中帶淚地守護幸福。



年末壓軸登場的《等待京道》，由實力派演員朴敘俊與新銳演員元志安主演，講述男女主角曾在20歲和28歲兩次交往並分手，如今以曝光出軌醜聞的記者和醜聞主角的妻子的身份重逢，再次展開既酸澀又真摯的「第N次戀愛」，預計為寒冬注入溫暖力量。



▽JTBC還請來李棟旭和李陣郁親自介紹上述劇集，兩位西裝帥哥合體格外養眼，真的很懂觀眾想看什麼XD



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