NCT 127成員拍廣告驚傳意外，SM：Johnny、在玹、廷祐意識清醒下送醫，宜從高處墜落釀災粉心疼

希望大家都平安呀!

時至年末但近日韓娛界卻傳來意外消息,根據經紀公司SM娛樂表示,韓團NCT 127在拍攝廣告時,四名成員意外從鷹架高處墜落,而後證實其中三人為Jonny、在玹、廷祐,讓粉絲憂心不已。



就在大家瘋猜另一名受傷成員時,公司發出追加公告確認其為成員泰一,但因本人認為傷勢不重、選擇先在家休養,但會持續觀望傷勢,必要時將再進行進一步治療。而另三名成員是在意識清楚下就醫,原則上已無大礙,也將持續觀望傷勢治療中。



[INFO] 221209 Today, December 9th, #JOHNNY, #JAEHYUN & #JUNGWOO were injured after the jungle gym set prop collapsed during a commercial shoot. JUNGWOO is unable to attend the MBC Show! Music Core broadcast on November 10th.#NCT #NCT127

Translated by @eternallight94 - SM_NCT pic.twitter.com/0Jr1fvW2KT