NCT 127成員拍廣告驚傳意外，SM：Johnny、在玹、廷祐意識清醒下送醫，宜從高處墜落釀災粉心疼

NCT 127成員拍廣告驚傳意外，SM：Johnny、在玹、廷祐意識清醒下送醫，宜從高處墜落釀災粉心疼

明星   2022年12月11日   星期日13:54   Lorrie  

（封面圖源：IG@nct127）

希望大家都平安呀！

時至年末但近日韓娛界卻傳來意外消息，根據經紀公司SM娛樂表示，韓團NCT 127在拍攝廣告時，四名成員意外從鷹架高處墜落，而後證實其中三人為Jonny、在玹、廷祐，讓粉絲憂心不已。

就在大家瘋猜另一名受傷成員時，公司發出追加公告確認其為成員泰一，但因本人認為傷勢不重、選擇先在家休養，但會持續觀望傷勢，必要時將再進行進一步治療。而另三名成員是在意識清楚下就醫，原則上已無大礙，也將持續觀望傷勢治療中。

不久前NCT 127還捎來好消息，除了將在年初回歸發行再版專輯外，還將持續進行巡演，預計前往南美洲國家，如今傳來意外受傷，讓粉絲超擔心！希望大家都平安。

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