NCT 127成員拍廣告驚傳意外，SM：Johnny、在玹、廷祐意識清醒下送醫，宜從高處墜落釀災粉心疼

希望大家都平安呀！

時至年末但近日韓娛界卻傳來意外消息，根據經紀公司SM娛樂表示，韓團NCT 127在拍攝廣告時，四名成員意外從鷹架高處墜落，而後證實其中三人為Jonny、在玹、廷祐，讓粉絲憂心不已。



就在大家瘋猜另一名受傷成員時，公司發出追加公告確認其為成員泰一，但因本人認為傷勢不重、選擇先在家休養，但會持續觀望傷勢，必要時將再進行進一步治療。而另三名成員是在意識清楚下就醫，原則上已無大礙，也將持續觀望傷勢治療中。



[INFO] 221209 Today, December 9th, #JOHNNY, #JAEHYUN & #JUNGWOO were injured after the jungle gym set prop collapsed during a commercial shoot. JUNGWOO is unable to attend the MBC Show! Music Core broadcast on November 10th.#NCT #NCT127

Translated by @eternallight94 - SM_NCT pic.twitter.com/0Jr1fvW2KT — SM_NCT (@SM_NCT) December 9, 2022

不久前NCT 127還捎來好消息，除了將在年初回歸發行再版專輯外，還將持續進行巡演，預計前往南美洲國家，如今傳來意外受傷，讓粉絲超擔心！希望大家都平安。



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