《機智醫生生活》「第5對CP」誕生？ 鄭敬淏「壁咚強吻」柳演錫，申鉉彬嚇到後退不敢看

《機智醫生生活》近日公開藍光DVD預告提前釋出不少拍攝花絮，除了NG的小狀況外，演員們私自加戲也超級好笑XD

拍最後一場戲是政源和冬天在醫院樓梯間，兩人擁抱時發現有人經過便立即彈開，等路人離開後再次緊緊抱在一起。 這時戲份已拍完但導演沒有喊cut，一個熟悉的背影突然從角落中走來，無情地強行分開冬天和政源，抱住政源就貼到墻上「強吻」！這個人就是我們的胸腔外科教授金雋婠XD



政源一開始還試圖掙扎，見雋婠「表達心意」後似乎也發現了自己的真心，鼓起勇氣把雋婠按在墻角開始「激吻」，嚇得可憐的冬天連連後退XD



最後雋婠還試圖對冬天下手，幸虧導演及時喊Cut阻止。 其實鄭敬淏的戲份早就拍完，為了壁咚柳演錫在片場等了1個小時，是真愛啊XD



이와중에 정원의 넓은 어깨와 준완의 슬림바디는 완벽하다..

pic.twitter.com/gqKODmTX4U — 보라돌이 (@purpledorrri) December 9, 2022

《機智醫生生活》藍光DVD收錄第一季及第二季導演剪輯版，還包含片場花絮、樂隊軼事、10位主演採訪、99s和4對CP的注釋等等， 時長足有98小時，將在三週後開始預售！



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