《SBS歌謠大戰》鐵三角！TXT然竣、IVE安俞真、NCT道英再次搭檔主持，19組歌手團體令人期待～

這麼養眼的組合，直接迎來主持二搭啦！SBS《人氣歌謠》的「MC夢幻隊」兒女們再度相會～。

根據韓媒朝鮮日報的獨家報導指出，NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣將擔任12月25日於仁川永宗島Inspire Arena舉行的《2024 SBS歌謠大戰》主持人（MC），三人再次搭檔也引發關注。



《歌謠大戰》是今年活躍於K-POP領域的歌手偶像團體全員出動，讓他們齊聚一堂的2024年末盛典。通常會於每年12月25日的聖誕節舉行，藉此和全球K-POP粉絲們一起享受聖誕節的歡樂氣氛，分享喜悅。

尤其是主持人們的完美的默契也值得關注。上次 SBS《2024夏日歌謠大戰》擔任主持的道英、安俞真、然竣三人，游刃有餘地介紹了從NCT 127到ILLIT共20組藝人的舞台，跟觀眾們回味了今年上半年的歌謠界。在這次《歌謠大戰》中，三人將再次合作，展現流暢出眾的主持能力。他們更加成熟的面貌與化學反應也是令人特別期待的部分。



目前兩輪公開的出演陣容有：



第一輪：NCT DREAM、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、IVE、NewJeans、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、TWS、NCT WISH。

第二輪：KEY、NCT 127、ATEEZ、aespa、ENHYPEN、NMIXX、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ILLIT。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞