NCT 127成员拍广告惊传意外，SM：Johnny、在玹、廷佑意识清醒下送医，宜从高处坠落酿灾粉心疼

希望大家都平安呀！

时至年末但近日韩娱界却传来意外消息，根据经纪公司SM娱乐表示，韩团NCT 127在拍摄广告时，四名成员意外从鹰架高处坠落，而后证实其中三人为Jonny、在玹、廷佑，让粉丝忧心不已。



就在大家疯猜另一名受伤成员时，公司发出追加公告确认其为成员泰一，但因本人认为伤势不重、选择先在家休养，但会持续观望伤势，必要时将再进行进一步治疗。而另三名成员是在意识清楚下就医，原则上已无大碍，也将持续观望伤势治疗中。



[INFO] 221209 Today, December 9th, #JOHNNY, #JAEHYUN & #JUNGWOO were injured after the jungle gym set prop collapsed during a commercial shoot. JUNGWOO is unable to attend the MBC Show! Music Core broadcast on November 10th.#NCT #NCT127

Translated by @eternallight94 - SM_NCT pic.twitter.com/0Jr1fvW2KT — SM_NCT (@SM_NCT) December 9, 2022

不久前NCT 127还捎来好消息，除了将在年初回归发行再版专辑外，还将持续进行巡演，预计前往南美洲国家，如今传来意外受伤，让粉丝超担心！希望大家都平安。



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