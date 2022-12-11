最喜歡的藝人是BLACKPINK！韓韶禧從粉絲那收到Jennie的拍立得，反應超可愛 XD

韓韶禧日前在採訪中表示最喜歡的韓國藝人是 BLACKPINK ，講完還超級害羞 XD

被問到最喜歡哪個成員時，她還猶豫了一下：「啊～只能選一個嗎？」最後說最喜歡的成員是 Jennie 。有眼尖的網友發現，她在2017年就會點讚 Jennie 的貼文，BLACKPINK 回歸時也會點讚宣傳海報，真的是粉絲呀！



今日（11日）韓韶禧經由仁川機場飛往日本參加《2022 AAA》，就有粉絲送了 Jennie 的拍立得給她，韓韶禧拿到拍立得說了：「哦吼！」反應超級可愛！該名粉絲還分享後記，說韓韶禧收到後放在手機殼裡，兩位美女什麼時候可以認識一下啦～！

ive never seen a happier girl pic.twitter.com/0f4STnEWez — junkie (@yusoxee) December 11, 2022

韓韶禧與朴敘俊主演的《京城生物》第一季已殺青，預計在明年播出。該劇背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗。劇中，韓韶禧飾演傳聞中的尋人專家「尹彩玉」，為了尋找於十年前失蹤的母親的下落而來到京城，期待她的演技大變身。



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