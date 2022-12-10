【K社韓文小百科】韓國一半人認為「不結婚也無所謂」！韓女生：沒感受到結婚的必要性

韓國國民有一半人都認為「不結婚也無所謂」。

韓國統計廳於上個月16日發佈了「2022年社會調查報告」，根據報告顯示有50.0%的國民認為「必須結婚」，比2年前下降了1.2%。 另外有43.2%覺得「結婚也行，不結婚也行」，還有3.6%的國民認為「根本不應該結婚」。 而接近一半的國民（ 46.8%）認為「不結婚也無所謂」。

關於婚姻的想法，男女也有顯著的差異，有55.8%的男性選擇了「必須要結婚」，相反有同樣想法的女性則只有44.3%。 其中未婚男性有36.9%，未婚女性則有22.1%，男女之間的差距也在拉開。



年齡不同對待婚姻的觀念也截然不同，有29.1%的10代（13歲-19歲）國民認為「必須要結婚」，而有同樣想法的60代（60歲以上）則佔了71.6%，60代的老年人們成了當下催婚的主力軍。

為什麼這麼多人覺得婚姻可有可無，甚至可以完全拋棄呢？ 雖然有多重原因，但最重要的原因一是「結婚資金不足」（28.7%），二是「就業形勢不佳」（14.6%），經濟和社會環境因素使得不少韓國年輕人望「婚」生畏。 再從性別差異來看婚姻觀，男性覺得「結婚資金不足」和「就業形勢不佳」阻礙的結婚的念頭，女性則多了一條「沒感受到結婚的必要性」（15.0%）。



不過雖然不結婚的人越來越多，但認為「不結婚也可以同居」的比率連年攀升，從2012年的45.9%增加到了2020年的59.7%，同時有「不結婚也可以生孩子」想法的國民也在增多。

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