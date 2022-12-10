JTBC歷代電視劇收視率TOP 10你都看過幾部？《財閥家的小兒子》目前才排第3位，第一位是狗血神劇！

JTBC，作為觀眾們心目中「品質保證電視台」，近年來好劇不斷，都創下了極佳的收視率。

和偏愛羅曼史愛情劇的tvN不同，JTBC擅長懸疑辛辣題材，幾乎每部作品中都穿插著懸疑、揭秘的元素。最近熱播的《財閥家的小兒子》就出自JTBC，同樣也融合了懸疑戲碼，宋仲基扮演的男主被財閥害死之後魂穿回1987年的財閥家小孫子陳導俊的身上，一邊復仇一邊尋找前世害死自己的兇手。劇情過半，第8集收視率突破19%，不僅刷新了自身收視紀錄，還力壓《非常律師禹英禑》，成為今年非週末時段迷你系列劇的收視冠軍。可預見的是《財閥家的小兒子》收視率肯定不會止於19%，20%大關指日可待，而19%這樣的高收視率在JTBC電視劇史上只能排第三。



今天小編就帶大家一起看一看JTBC歷代電視劇收視率TOP10，這些好劇你們都看過嗎？

TOP 10《三十，九》 8.122% （2022年播出）

由孫藝真、田美都、金智賢三位中生代實力派挑大樑，講述了三位高中閨密，在踏入40歲前，對於人生、愛情與事業上的探索與覺醒，不僅有愛情的甜蜜和糾結，更有友情的堅韌和陪伴。 看過的人都說「哭著看完，有此閨蜜，此生再無憾」。



TOP 9《Misty（迷霧）》8.452% （2018年播出）

一開播就被定為19禁，不僅是因為很多香艷的場景，更因為直指人性黑暗，看得人窒息和絕望。 故事主軸就是兩位主播爭電視台一姐，中間穿插著謀殺案。 女一號金南珠一出場就氣場全開，妥妥的大女主C位，連穿衣打扮都成了OL們的教科書範本。



TOP 8《無子無憂》9.230%（2013年播出）

「國民爺爺」李順才和「國民媽媽」金海淑兩位老戲骨坐鎮主演，主要講述如何懂得家族的真正意義，通過父母和孩子們之間的碰撞和吵架，家人們溝通相愛的故事。



TOP 7《大力女子都奉順》9.668% （2017年播出）

不同於傳統韓劇中女主都是肩不能扛、手不能提的嬌氣、柔弱女生，這部劇裡的女一號「都奉順」是有著神力的天下女壯士，反而是男主在絕對的力量面前變成「弱雞」，全劇還穿插著連環綁架案的發生，輕鬆愉快的劇情里也不失驚悚和緊張。



TOP 6《耀眼》9. 731%（2019年播出）

被不少人稱為「不看到最後根本猜不到結局的人生必看神劇」，女主擁有逆轉時間的手錶，卻依舊被束縛在時間之內，為了挽救爸爸的生命，女主一下次成了70歲的老人，心還是年輕人，但皮相卻是個老奶奶，她從與周圍老年人的格格不入，到完全融入其中，電視劇以年輕人的視角觀察老年人心理，留下了不少感動瞬間。大結局更是震碎所有人的猜測...



TOP 5《有品位的她》12.065%（2017年播出）

俗話說「最毒婦人心」，當這「婦人」來自豪門，她的心就是毒上加毒。 金宣兒變保姆上位的財閥太太，金喜善飾演財閥兒媳婦，兩人勾心鬥角同場飆戲，10米開外就能感受到她們強大的氣場，狗血盛宴就此展開。



TOP 4《梨泰院CLASS》16.548% （2020年播出）

超熱血的復仇奮鬥史，朴敘俊和金多美攜手主演，幾個年輕人都各自追求著自己的價值觀，面對社會中的陰暗，一起直面反擊。 比起男主角朴世路，金多美扮演的女主角趙伊瑞更得人心，高智商的反社會人格令她成為韓劇史上最硬核女一號，絕對不會白白挨打。



TOP 3《財閥家的小兒子》19.449% （2022年，在播）

重生、穿越、復仇三大爽劇要素全齊了，擁有巨額財富和預知能力雙重金手指的陳導俊（宋仲基 飾）要如何扳倒順洋集團呢？



TOP 2《Sky Castle（天空之城）》23.779%（2019年播出）

故事的主軸就是「一個高考生背後有多少死磕的父母」，讓外國觀眾第一次體會到韓國高考的殘酷，寫實的劇情反映出韓國過度追求學歷跟社會地位的病態思維，播出當時在韓國本土掀起熱議，被稱「將韓國教育的悲哀提現得淋漓盡致」、「別跟有錢人競爭教育」。



TOP 1《夫妻的世界》28.371% （2020年播出）

高級狗血劇情是對該劇最好的詮釋！故事講述一對在外人眼中婚姻幸福的模範夫妻，在妻子發現丈夫外遇后，開始追查丈夫外遇的證據。 集合了不倫激情和懸疑推理，更有史上最美小三的亮相。 由於劇情太過寫實，台詞過於貼近人心，不少人在看過這部戲後，紛紛大喊不敢結婚。



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