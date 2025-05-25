【K社韓國小百科】韓國擬上調老年年齡標準「65歲→71歲」，每年可節省11萬億

為應對高齡化社會與財政壓力，韓國政府正式提出將老年人法定年齡由現行的「65歲以上」調至更高年齡，該標準自1981年起沿用至今，未來若調整，將影響基礎養老金、地鐵免費、企業退休制度等多項政策。

5月19日，韓國企劃財政部中長期戰略委員會發佈《未來世代願景與戰略》，首次將「老年年齡調整」列入主要政策任務。 財政部第一次官金汎錫表示：「將正式展開社會討論，尋求共識。 」

現行的《老年人福利法》自1981年制定以來，將65歲設為老年人標準，從未變動。 依據該標準，65歲以上人群可享受地鐵免費乘車、基礎養老金等各類福利。 然而，隨著人均預期壽命提高，以及社會整體健康水準改善，目前公眾普遍認為「老年」的起始年齡應上調至71歲左右。



根據韓國行政安全部數據，截至2023年底，65歲以上人口已達1024.5萬人，佔總人口的20%，正式進入「超高齡社會」。 與此同時，福利支出迅速膨脹，2024年福利領域的義務性支出預算為183.6萬億（韓幣，下同），比前一年增加約12萬億。

據預測，2033年每人將承擔國家債務超過4000萬，而到2072年，每100名勞動年齡人口（15至64歲）將需供養超過104名老年人，是當前的3.6倍，極大增加了未來世代的負擔。據韓國國會預算政策處估算，僅將基礎養老金起始年齡提升至70歲，每年即可節省國家財政支出約6.8萬億，整體涉及老年福利的支出可減少逾11萬億。 政府認為，這將為國家財政帶來可觀緩解空間。

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為了避免老年福利推遲帶來的「福利空窗」，政府計畫通過「繼續就業」政策補充。 包括延長或取消法定退休年齡、推動退休后再就業制度化、提供高品質老年崗位、擴展高齡就業服務等。 此外，政府計畫上半年內公佈退休金制度改革方案。專家指出，為真正實現繼續就業，還需改革「年功序列式薪資體系」。 宿命女子大學權順元教授表示：「企業排斥老年員工，不是因為其生產力低下，而是因薪資過高。 必須建立生產力與薪資匹配的制度，以推動雇傭延續。 」

若要真正上調老年年齡，需修改《老年人福利法》及其他多個相關法律，如《基礎養老金法》、《國民健康保險法》等。 這不僅涉及法律條文調整，更面臨社會輿論的巨大挑戰。 早在2019年，時任保健福祉部長官朴能厚曾提出將老年年齡提升至70歲的構想，但因高齡層反對福利減少，最終未能推進。

保健福祉部相關人士表示：「今後將展開對『具體上調至多少歲』、『調整哪些制度』等問題的社會性討論。」

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