【K社韓國小百科】《黑白大廚》冠軍餐點全年可享用！「拿坡里美味黑手黨」權聖晙聯名起司漢堡銷量大爆確定轉正

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍主廚「拿坡里美味黑手黨」權聖晙今年初與速食連鎖店儂特利（Lotteria）合作推出了兩款漢堡，短短3個月賣出400萬個、達到原定目標180%，最近應廣大客戶呼聲，終於決定轉為常備餐點！
「拿坡里美味黑手黨」本名權聖晙，在首爾經營意大利餐廳「Via Toledo Pasta Bar」已有4年，去年出演Netflix料理綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》在100名參賽廚師中奪得冠軍，受到各國觀眾關注。
今年1月，儂特利為慶祝招牌餐點之一「莫札瑞特起司漢堡」推出十週年，與聖晙主廚合作推出2款聯名漢堡「番茄羅勒」和「巴莎米克醋羅勒」，以羅勒、莫札瑞拉起司和蕃茄強調意大利風味。
這兩款漢堡一上市就備受喜愛，首周賣出45萬個、首月賣出150萬個、3個月累計販售400萬個，榮登儂特利近年新產品銷量榜之首，就連回購率都比其他餐點高出2倍以上。
根據客戶屬性分析，兩款漢堡的購買者男女比例為53-133朴軫永132-20代購買者佔30%、30代購買者佔43%、40代購買者也有19%，不分性別年齡廣受喜愛。 因為客戶呼聲太強，本月12日正式宣佈從期間限定轉為正式常備菜單。
單點漢堡9100韓元雖然不算便宜，但以體驗《黑白大廚》冠軍手藝的角度來看還是蠻值得嘗試，況且已獲得韓國老饕們認可，去韓國旅遊的朋友可以加入必吃清單啦！
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