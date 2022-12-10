【K社韩文小百科】韩国一半人认为「不结婚也无所谓」！韩女生：没感受到结婚的必要性

韩国国民有一半人都认为「不结婚也无所谓」。

韩国统计厅於上个月16日发布了「2022年社会调查报告」，根据报告显示有50.0%的国民认为「必须结婚」，比2年前下降了1.2%。 另外有43.2%觉得「结婚也行，不结婚也行」，还有3.6%的国民认为「根本不应该结婚」。 而接近一半的国民（ 46.8%）认为「不结婚也无所谓」。

关於婚姻的想法，男女也有显著的差异，有55.8%的男性选择了「必须要结婚」，相反有同样想法的女性则只有44.3%。 其中未婚男性有36.9%，未婚女性则有22.1%，男女之间的差距也在拉开。



年龄不同对待婚姻的观念也截然不同，有29.1%的10代（13岁-19岁）国民认为「必须要结婚」，而有同样想法的60代（60岁以上）则占了71.6%，60代的老年人们成了当下催婚的主力军。

为什么这么多人觉得婚姻可有可无，甚至可以完全抛弃呢？ 虽然有多重原因，但最重要的原因一是「结婚资金不足」（28.7%），二是「就业形势不佳」（14.6%），经济和社会环境因素使得不少韩国年轻人望「婚」生畏。 再从性别差异来看婚姻观，男性觉得「结婚资金不足」和「就业形势不佳」阻碍的结婚的念头，女性则多了一条「没感受到结婚的必要性」（15.0%）。



不过虽然不结婚的人越来越多，但认为「不结婚也可以同居」的比率连年攀升，从2012年的45.9%增加到了2020年的59.7%，同时有「不结婚也可以生孩子」想法的国民也在增多。

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