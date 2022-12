再犯眾怒！OMEGA X前代表否認虐待、性騷擾成員指控：「我像媽媽一樣照顧他們」網友氣炸

最新聲明引起眾怒!

男團OMEGA X先前被粉絲錄下遭受公司代表辱罵、被推倒在地,事件在網路上發酵,因當時成員及代表皆在美國進行活動,還一度傳出公司取消機票、成員在美國回不了家的消息。誇張行徑令人咋舌,也讓大家十分擔心成員安危。



OMEGA X在之後脫離前公司、並召開記者會,訴說在公司所遭遇到的痛苦經歷。因為團體是由出道過的孩子再重新組合出發,成員們皆十分珍惜這次機會,然而該代表姜某言卻利用這種心態,要求成員陪酒、性騷擾、不時言語暴力之外,甚至還會動手動腳,在成員確診高燒下,還要求須繼續活動,大家才知曉這些檯面下的骯髒事。



被指控的前公司姜代表,在沉默多時後終於發聲,向媒體否認自己推倒成員等事情,並說「他是自己昏倒、我沒有推他」,並表示自己「對他們像媽媽一樣,希望他們可以回到公司繼續活動」在一系列言論曝光後,論壇上網友按耐不住情緒,原以為可以等到道歉,沒想到是否認指控,讓人直呼:「太誇張」



Backpedal faster, you asshole.



There is video evidence of CEO Kang of @SPIRE_ENT being a sexually, physically, and verbally abusive person. @nytimes should have published some of the video.#PROTECTOMEGAX https://t.co/eCB1dICfFg