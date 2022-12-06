Kara昇延談到已故成員荷拉，感性大哭：「很想很想她，因為她才回來」惹哭粉絲

真的好令人傷心．．．

最近最振奮人心的事情，就屬傳奇女團Kara回歸了！挾持超高人氣出道、擁有多首火紅歌曲如《Break It》，而後團體歷經許多事件，成員成熙、妮可、知英退團，數年後成員荷拉、奎利、昇延也宣布不續約，雖然公司未宣布解散，不過一時之間團體成員都各奔東西。



在粉絲殷殷期盼下，Kara在上月宣布強勢回歸，讓大家驚訝不已！連退團成員也一齊聚首，讓人又再度憶起當年追二代團的回憶～今年是出道15周年，成員以回歸作為大禮回饋粉絲讓大家超感動！而首個舞台獻給最高殿堂MAMA，從現場及論壇上的熱烈反應，Kara又再次展現無可比擬的人氣與實力！



經過多年再次聚首相遇，卻也讓人感嘆成員荷拉的離去。對Kara眾成員來說，荷拉更是特別重要的存在，雖然事件已經過去，但是Kara的大家並沒有忘記荷拉，在提及她時常常壓抑不住眼淚。最近因回歸而出演節目時，成員昇延雖然努力忍住情緒、卻仍忍不住大哭，說道：真的真的很想念荷拉，沒想過會再站上舞台，但想著荷拉也會與我們同在時，就決定要一起回來。一席話讓人超心疼！



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